Michele Morrone, chi è l’attore e i rapporti con le ex fidanzate

Tra i protagonisti della puntata odierna di C’è posta per te troveremo Michele Morrone, il noto attore protagonista della saga di 365 sarà alle prese con l’ospitata a C’è posta per te di Maria De Filippi, la trasmissione campione di ascolti che ogni settimana punta su degli ospiti per regalare momenti speciali ai protagonisti. Per Michele Morrone la vita è stata ricca di colpi di scena e incontri femminili, uno di questo con colei che divenne poi sua moglie, come raccontato in una vecchia intervista dall’attore: “Conosco la mia ex moglie Rouba Saadeh in piazza Duomo. Era una turista libanese: dopo alcuni giorni vado in Libano, mi sposo e nascono Brando e Marcus” ha confessato avvolgendo il nastro e tornando alle origini di quella conoscenza così speciale.

C'è posta per te 2025, 8a puntata/ Diretta e storie: Michele Morrone e Stash dei The Kolors

Nel 2018 però Michele Morrone si lasciò dalla moglie Rouba Saadeh, e a quella separazione così dolorosa fece seguito un periodo molto complicato, quello contro l’alcol: “Nel 2018 mi sono separato da mia moglie e da lì per sei mesi ero ubriaco tutti i giorni, fino a finire in coma etilico” le parole dell’attore tornato a parlare così di una delle pagine della sua vita più difficili.

Michele Morrone ha una fidanzata?/ Dubbi sulla vita sentimentale del famoso attore

Michele Morrone e i flirt celebri

In passato l’attore divenuto popolare nel mondo grazie alla saga di 365 su Netflix, ha vissuto diversi flirt e frequentazioni, Michele Morrone è stato accostato anche a diverse donne del mondo dello spettacolo, di recente ad Alessia Marcuzzi, nota conduttrice con la quale avrebbe avviato una breve frequentazione, anche se nessuno dei diretti interessati ha confermato.

Tra una conoscenza smentita e l’altra, ma anche alcune storie, Michele Morrone non ha mai nascosto l’importanza del sesso nella sua vita: “Il sesso è importantissimo nella mia vita perché mi piace farlo. Me lo godo dalla A alla Z” ha confessato in una intervista al podcast One more time.

Stash, chi è: "In passato vissute difficoltà con i The Kolors"/ "Ai miei figli fatico a dire di no"