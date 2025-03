Michele Morrone ha una nuova fidanzata? Dubbi sulla vita privata dell’attore

Per il noto attore Michele Morrone si riaccendono i riflettori del gossip, il modello e artista è finito spesso sulle pagine di giornali di gossip per via dei suoi flirt e delle storie. Da qualche tempo Michele Morrone sarebbe single e dunque non è da escludere alcuno scenario, neanche quello di vederlo pizzicato con diverse compagne.

Bianca Atzei, chi è: le collaborazioni con i Modà e i due Sanremo/ Poi la malattia e l'operazione

L’attore della nota saga cinematografica di 365 sarebbe tornato single la scorsa estate dopo la fine della sua relazione con Moana Sorio, che aveva definito la donna della sua vita, riponendo dunque grandi aspettative nei confronti della ragazza che si è poi rivelata un flop dal punto di vista sentimentale. Ad oggi non è dato sapersi se il cuore di Michele Morrone sia tornato a battere per una donna, sicuramente l’attore è concentrato sui due figli avuti in passato da Rouba Saadeh.

"Mi vuoi sposare?", testo e significato canzone Pierdavide Carone, San Marino Song Contest/ Vincerà? Le quote

Michele Morrone, possibile flirt con Alessia Marcuzzi?

Solamente qualche giorno fa il noto attore è stato accostato ad Alessia Marcuzzi, nota attrice e conduttrice romana, che avrebbe trascorso del tempo in compagnia dello stesso Michele Morrone. Tra i due sarebbe scattato qualcosa, anche se nessuno dei due si è ovviamente sbilanciato sulla questione. In passato Michele Morrone avrebbe avuto una frequentazione con Greta Rossetti, ex concorrente del Grande Fratello ed ex fidanzata di Mirko Brunetti, anche se l’attore aveva smentito i fatidici tre mesi di flirt che la Rossetti aveva decantato nella casa più spiata d’Italia.

Chi è Marco Carta, canzone "Solo fantasia" al San Marino Song Contest 2025/ Sarà il vincitore?

In passato Michele aveva raccontato la sua decisione di allontanarsi dalla moglie, per inseguire la carriera che sembrava aver perso di mano. “È la prima volta che lo dico, ma la vita da padre e da marito mi stava portando via dalla mia grande passione e io non potevo permettermi questa cosa. Decido di lasciare mia moglie, consapevole del fatto che sarei tornato libero ma anche dei tumulti a cui sarei andato incontro allontanandomi dai miei figli” ha confessato Michele Morrone tornando su una delle pagine più importanti della sua vita.