Tra rumor e indizi: nessuna nuova fidanzata nella vita di Michele Morrone?

Michele Morrone è ancora single o ha una nuova fidanzata dopo la fine della sua storia d’amore con Moara Sorio? Il quesito infiamma il gossip e accende la curiosità in vista dell’estate ormai alle porte. Il celebre attore vivrà un nuovo amore nei prossimi mesi estivi o resterà serenamente single? Negli ultimi mesi il suo nome è stato accostato a diversi celebrità e donne del mondo dello spettacolo, ma al di là degli indizi e dei rumor Michele è rimasto single.

Una sua recente vacanza in Grecia aveva acceso nuovamente i i riflettori del gossip, ma anche in quella circostanza l’attore era semplicemente in compagnia di un amico misterioso, pizzicato a spalmargli la crema solare sulla schiena per proteggergli i tatuaggi. Insomma, indiscrezioni e suggestioni a parte, Michele Morrone pare essere ancora single dopo la fine dell’amore con Moara Sorio.

Michele Morrone e Moara Sorio, finale al “veleno” con la sua ex dopo che…

Con la sua ex fidanzata i rapporti non devono essere dei migliori, dato che dopo la rottura entrambi hanno smesso di seguirsi sui social. Rottura che è stata poi ufficializzata da una serie di “assenze pesanti”, con l’attore italiano che ha smesso di commentare i post della compagna e, soprattutto, di presenziare agli eventi importanti, come il suo compleanno. Con la giovane consulente finanziaria svizzera, dunque, qualcosa si è rotto o non ha funzionato.

E per molti è un vero peccato perché sembravano poter costruire qualcosa di importante insieme, come si poteva evincere dagli slanci di romanticismo che legavano i due anche sui social. “Amore”, “Mia per sempre”, tante le frasi e le dolci dediche che Michele Morrone e Moara Sorio si sono rivolti nella prima fase del loro amore. Un amore, evidentemente, svanito troppo presto e che ha lasciato anche qualche strascico.

