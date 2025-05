Francesca Fagnani ha intervistato anche Michele Morrone nel suo programma ‘Belve‘, dove spesso mette in difficoltà i VIP e i personaggi più conosciuti del momento facendo domande parecchio ambigue. Ed è toccato anche all’attore amatissimo dal pubblico, il quale ha confessato alcuni segreti incredibili su Rai 2, tra cui un misterioso tatuaggio nelle parti intime. Quello che ha rivelato ha fatto impazzire i fan che si sono subito fatti tante domande sul suo conto chiedendosi il perchè di questa confessione.

La conduttrice di Belve non si è trattenuta dal fare a Michele Morrone tutte le domande del caso. Infatti, la Fagnani ha subito chiesto delucidazioni riguardo al famoso tatuaggio che l’attore avrebbe sulle parti intime e finalmente l’interprete ha chiarito di cosa si tratta e perchè ha voluto farsi tatuare proprio laggiù.

Michele Morrone a Belve: “Tatuaggio? Non si può dire in Rai…“

Michele Morrone (qui per scoprire chi è) è rimasto criptico nel rispondere a Francesca Fagnani che come al solito si è dimostrata molto furba nel fare delle domande mirate all’attore. Ecco cos’ha risposto lui rispetto al tatuaggio: “Lei come lo sa? Non mi ricordavo di averlo detto. Sono passati molti anni da allora. Non si è sbiadito, regge. Cos’è? Un simbolo. Non posso dire di cosa. Qui in Rai non si può dire, ma nemmeno su un’altra rete”. Insomma, al momento si sa solo che il tatuaggio di Michele Morrone è un simbolo, ma l’attore non è voluto entrare nei dettagli forse per non scioccare il pubblico di Rai 2.