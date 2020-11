Michele Morrone, video scherzo Iene/ L’amico gli ha venduto i quadri: “Come caz*o…”

Scherzo crudele de Le Iene Show a Michele Morrone, il sex symbol da 11 milioni di followers che, con la pellicola presente su Netflix dal titolo “365 giorni” è diventato famoso in tutto il mondo. Sebastian Gazzarrini gli ha fatto credere che un amico si è intrufolato in casa sua per rubargli i quadri e rivenderli. A casa sua, dopo aver osservato i quadri presenti sulle pareti della sua abitazione, si rende conto di essere di fronte a brutte copie dei suoi quadri. Furioso, chiama la sua manager la quale, dopo una serie di telefonate, lo richiama svelandogli la presenza dei suoi quadri in una galleria d’arte. “Come caz*o hanno fatto ad avere i miei quadri? Come sono entrati in casa mia?“, chiede furioso. Il dubbio è che il responsabile sia Raffaele, un suo amico nonchè complice delle Iene.

MICHELE MORRONE, LA DURA REAZIONE ALLO SCHERZO DE LE IENE

Michele Morrone cerca di capirne di più. “Non è possibile che Raffaele mi abbia fatto una cosa del genere. Lo conosco come le mie tasche”, dice l’attore parlando con Sebastian Gazzarini che cerca di fargli aprire gli occhi. Morrone, poi, chiama il migliore amico: “Li hai portati tu i quadri? Dimmi la verità”, afferma l’attore che, di fronte all’ammissione dell’amico che svela di avere un debito con una persona pericolosa, non nasconde la sua preoccupazione: “Dimmi quanto gli devi dare così ce lo togliamo dai cog*ioni?”, chiede. Raffaele svela di aver chiesto in prestito 3mila euro e Morrone perde la pazienza. “Per 3mila euro ti sei messo con questa gente di mer*a? Quanto ti ha chiesto in cambio?”, urla Morrone. Raffaele, poi, riattacca e l’attore va in ebollizione al punto che Andrea gli consiglia di non perdere la calma. Di fronte al nervosismo di Morrone, la verità viene a galla e tutto torna alla normalità. Cliccate qui per vedere il video.



