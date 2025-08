La procura di Roma ha aperto un'inchiesta per omicidio preterintenzionale sulla morte di Michele Noschese conosciuto come dj Godzi.

La Procura di Roma ha deciso di aprire un’indagine sulla morte di Michele Noschese, conosciuto come dj Godzi e deceduto due settimane fa a Ibiza in circostanze che non sono state ancora chiarite. La Procura di Roma ha così aperto un’inchiesta per omicidio preterintenzionale. La notte in cui è deceduto Michele Noschese, nella sua casa, c’era una festa e, secondo la versione ufficiale, la Guardia Civil sarebbe intervenuta dopo la richiesta dei vicini del dj che, in stato d’agitazione, avrebbe minacciato un vicino con un coltello.

Gli agenti hanno spiegato che, nel tentativo di bloccarlo, Noschese abbia avuto un arresto cardiaco morendo. In seguito all’autopsia, sul corpo del dj napoletano, non sarebbero stati riscontrati segni di violenza ma alcuni testimoni hanno fornito una versione dei fatti diversa.

Morte Michele Noschese: la versione dei testimoni e l’inchiesta per omicidio preterintenzionale

«Gli agenti avrebbero picchiato energicamente Michele Noschese, che sarebbe morto subito dopo». Questa la versione di alcuni testimoni raccolta dal padre del dj, il medico Pino Noschese che ha presentato una denuncia per omicidio volontario. «Non entro nel merito di quello che è successo, ma in Italia se una persona è in forte stato di agitazione, è dispnoico, cioè ha una insufficienza respiratoria, si chiama un servizio di assistenza sanitaria e non si chiede invece l’intervento della polizia», le parole del padre del dj che ieri è stato ascolto in Procura, a Napoli, su richiesta della Procura di Roma.

«Il nostro obiettivo ora è riportarlo a Napoli e di cremare il corpo dopo che la madre e il fratello più piccolo l’avranno visto», ha aggiunto il padre. Ora, dopo l’apertura dell’inchiesta per omicidio preterintenzionale, l’ipotesi è che il dj 35enne napoletano sia morto in seguito al trattamento della Guardia Civil.