Michele, nuovo cavaliere Uomini e Donne/ “Lucrezia è il mio ideale di donna…”

Michele, un nuovo cavaliere del trono over di Uomini e donne , si accomoda al centro dello studio durante il confronto tra Armando Incarnato e Gianluca De Matteis con Lucrezia, la 33enne corteggiatrice che che con la sua bellezza ha attirato l’attenzione non solo del tronista romano, ma anche di alcuni protagonisti del parterre over. “Michele è seduto accanto a Gianluca e Armando perchè ha chiesto il numero di Lucrezia alla redazione che ha rifiutato di darglielo dicendo che avrebbe dovuto dichiarare il suo interesse per Lucrezia in puntata”, spiega Maria De Filippi. “Lei rappresenta il mio ideale di donna, è davvero bellissima”, ammette il nuovo cavaliere del dating show che ha poi anche un piccolo screzio con il tronista e con Armando Incarnato.

MICHELE, NUOVO CAVALIERE DI UOMINI E DONNE: 7 DAME PER LUI

Michele lancia la sfida a Gianluca De Matteis e Armando Incarnato notando la tristezza nello sguardo di Lucrezia che non sarebbe felice nè con il tronista nè con il cavaliere del trono over. Lucrezia, pur ringraziando Michele, rifiuta di conoscere anche lui. Il nuovo cavaliere, però, non si amareggia più di tanto essendo uscito già con Roberta Di Padua, dovendo uscire con Carlotta e avendo ricevuto il numero di telefono da altre cinque dame. Tina Cipollari, poi, vedendo l’interesse di tante dame nei confronti di Michele, gli chiede di avvicinarsi per poterlo ammirare meglio esortandolo ad aprire la camicia mostrandogli i pettorali. “Ti do anch’io il mio numero di telefono”, scherza poi la bionda opinionista.



