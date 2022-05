Michele o Serena vincitore circuito ballo Amici 21?/ Lui favorito ma…

Serena Carella e Michele Esposito finalisti per il titolo vincitore circuito ballo Amici 21: chi la spunterà?

Domenica 15 maggio andrà in onda su Canale 5 la finale che determinerà anche il vincitore circuito ballo Amici 21. I pronostici sostengono che ad alzare la coppa in quanto miglior danzatore potrebbe essere Michele Esposito. Il ballerino è considerato favorito su Serena Carella sia al televoto, che nella lista di preferenze di giudici e professori. I telespettatori sono quasi certi che a vincere il circuito danza sarà l’allievo della maestra Alessandra Celentano. Il ballerino di Amici 21 ha sempre ricevuto commenti positivi e apprezzamenti sin da quando è iniziata la fase serale del talent. La giuria composta da Stefano De Martino, Stash ed Emanuele Filiberto di Savoia non ha mai nascosto di avere una piccola predilezione per il ballerino classico che potrà prendere parte alle compagnie di ballo mondiali considerando il suo straordinario talento.

Amici 21, finale: Michele Esposito vince il ballo/ Cosa dicono i pronostici...

Serena Carella sembra invece avere poche possibilità di vittoria della finale Amici 21. La ragazza può contare sul supporto del maestro Raimondo Todaro e su quello dei fan ma il confronto con Michele appare arduo.

Serena Carella, vincitore circuito ballo Amici 21? Premiata per il suo percorso ma…

Serena Carella è una delle papabili vincitore circuito ballo Amici 21. La ragazza dovrà scontrarsi con Michele Esposito e a detta di molti rischia di non farcela. La ragazza ha scritto nelle scorse ore un post e sono in molti ad essersi complimentati con lei per il suo percorso. Alcuni però sostengono che Serena non meritasse neppure la finale di Amici 21. Serena ha dovuto far fronte alle critiche della maestra Alessandra Celentano. La Celentano non ha mai fatto mistero di non volerla nella scuola. Se fosse stato per lei Serena non sarebbe dovuta entrare. Qualche tempo fa infatti disse: “Serena se sei ancora ad Amici è per il tuo impegno e grazie alla giuria, non di certo per me. Bisogna avere requisiti fisici per essere al top […] Certo è che non potrai essere una ballerina da compagnia internazionale di un certo livello […] Tu lì non ci potrai mai lavorare”. In quel momento, Serena era scoppiata a piangere dicendosi stanca della situazione e delle critiche sul suo fisico.

Amici 21: Serena Carella, ultima classificata?/ Senza la 'protezione' della giuria eliminazione inevitabile

Serena non ha un fisico adatto per ciò che richiede la danza ma ha dimostrato di mettercela tutta per poter migliorare. Ha fatto un percorso importante. Se dovesse vincere probabilmente verrebbe premiato il suo impegno piuttosto che il suo talento. Qualcuno sui social infatti scrive: “Lei è migliorata tanto essendo in una scuola. Michele era già oltre la scuola”.

Michele Esposito, vincitore circuito ballo Amici 21? Favorito per la vittoria: sui social…

Michele Esposito è il super favorito per il titolo di vincitore circuito ballo Amici 21. Il ragazzo si è contraddistinto per il suo straordinario talento. Michele è stato definito un fuoriclasse nella categoria. Il ragazzo in realtà è entrato nella scuola di Amici pur avendo un curriculum invidiabile. Per questo motivo alcuni sostengono che a vincere dovrebbe essere Serena che ha dimostrato di crescere e di fare un percorso all’interno della scuola. Michele è entrato nel talent già essendo un professionista notevole. Sui social però in molti sostengono che Michele debba vincere Amici perché è il talento a parlare per lui. E’ entrato nella Scuola per volere di Alessandra Celentano, che ha chiesto di aggiungere un banco appositamente per lui. Si è poi ritrovato al Serale, senza suscitare stupore, perché a dir la verità tutti sapevamo che sarebbe andata così.

Albe e Serena, coppia Amici 21: matrimonio in programma?/ Viaggio romantico a Parigi dopo la finale

Oggi si trova in Finale e combatte per guadagnarsi il trofeo del talent. Tutti pensano lui possa meritare per vincere la categoria ballo, se non l’intero programma. Abbiamo conosciuto Michele come un ragazzo molto educato, carismatico e dedito alla danza. Nel corso dei mesi, però, abbiamo anche imparato a conoscere il suo lato più divertente e ironico, vedendolo nei vari daytime. Si è messo alla prova anche con coreografie complicate e difficili ma nonostante tutto è riuscito a superare le prove al meglio.











© RIPRODUZIONE RISERVATA