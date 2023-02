Michele Padovano, chi è/ Età, la moglie Adriana, il figlio Dario e la carriera: dalla Juventus al ritiro

Chi è Michele Padovano: moglie figlio ed età dell’ex calciatore

Non si conosce molto della vita privata di Michele Padovano. L’ex calciatore della Juventus ha 56 anni, è sposato con Adriana ed ha un figlio, Denis, di 30 anni. Padovano ha iniziato la sua carriera da professionista nell’Asti in C2, esattamente nella stagione 85/86. L’anno dopo andò al Cosenza con cui giocò 4 stagioni. Le prime due calcò i campi della serie C1 mentre gli ultimi due approdò in cadetteria. Il debutto in serie A avvenne con la maglia del Pisa dove mise a segno 11 reti in 30 match. L’esperienza in toscana attirò le mire di altri club con il calciatore che giocò con il Napoli, Genoa e Reggiana.

Sophie Codegoni: "Avevo problemi alle ovaie..."/ Retroscena choc della gravidanza

La grande occasione arrivò con la chiamata della Juventus, Michele Padovano accettò senza remore e nell’estate del 1995 approdò alla corte di Marcello Lippi. La prima stagione partiva spesso dalla panchina ma comunque ebbe un ruolo fondamentale, basti pensare alla rete segnata al Real Madrid in semifinale di Coppa dei Campioni, trofeo vinto dalla Juventus.

Gianluca Benincasa: "Io stalker di Antonella Fiordelisi? Rovinata la mia immagine!"/ "I suoi genitori hanno…"

Michele Padovano: una carriera dalla Juventus al Como

Nella stagione successiva riuscì a conquistarsi un minutaggio maggiore e mettere in bacheca altri trofei. Dopo la Juventus ci furono il Crystal Palace, Metz e Como. Michele Padovano venne convocato anche in Nazionale da Cesare Maldini per i match di qualificazione dei Mondiali del 1998. Esperienza breve e sfortunata con i colori azzurri visto che debuttò con la Moldavia ma si infortunò prima del match contro la Polonia. Dopo il ritiro dai campi di calcio Michele Padovano iniziò la carriera da manager con la Reggiana nel 2002. Nel 2005 ricoprì il ruolo di DS nel Torino guidato da Giovannone, il tutto fino a quando non subentrò Urbano Cairo, attuale presidente dei granata. Nel 2006, da Febbraio a Maggio, approda all’Alessandria. Nel 2010 c’è la Pro Patria, esperienza che dura appena sei mesi. L’ultima presenza come DS risale al 2021 con il Casale che durerà fino a Marzo 2022.

LEGGI ANCHE:

Amici 22, Maddalena Svevi in crisi: eliminata?/ Gela Emanuel Lo

© RIPRODUZIONE RISERVATA