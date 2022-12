MICHELE PECORA, CHI È/ “Fabrizio Frizzi? Grande amico, non ci siamo mai persi di vista. Era speciale”

Michele Pecora è ospite di Serena Bortone nella puntata del 27 dicembre di Oggi è un altro giorno. Il cantante, divenuto celebre per la canzone ‘Era lei’, ripercorre gli anni ’70, quelli del grande successo, e arriva fino ad oggi, ricordando anche grandi amici. Uno di questi è stato Fabrizio Frizzi, che Michele ha conosciuto molti anni fa e con il quale aveva creato un rapporto di bella amicizia.

“Non ci siamo mai persi di vista. Anche se per qualche tempo non ci vedevamo, rimaneva sempre quel bel rapporto. Era un uomo speciale”, rivela Michele Pecora su Rai1. Poi riceve una sorpresa da sua moglie e suo figlio: un videomessaggio in cui, insieme, cantano il suo ultimo singolo. “Emanuele e Melissa collaborano spesso a casa. Quando lui deve suonare qualcosa e vuole qualcuno che canti non lo chiede a me ma alla madre”, rivela lui. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Michele Pecora, chi è: la carriera

Michele Pecora sarà ospite di Serena Bortone nella puntata di oggi, martedì 27 dicembre, di Oggi è un altro giorno. Nato a Agropoli il 6 ottobre 1957, studia chitarra classica al Conservatorio di Pesaro. Nel 1977 inizia a lavorare in una radio delle Marche e vince il Festival di Castrocaro con “La mia casa”, che descrive la sua casa ad Agropoli. Il vero successo arriva nel 1979 con “Era Lei”. L’anno successivo partecipa al Festivalbar con “Te ne vai”, scritta da Zucchero, ma la sua carriera come interprete non decolla. Michele Pecora si dedica cisterna all’attività di autore per Barbara Cola, Laura Luca, Catherine Spaak. Nel 2008 scrive l’inno ufficiale per la squadra di calcio di Gualdo Tadino, il Gualdo Calcio, che milita nel campionato di Eccellenza Umbra.

Michele Pecora: il ritorno a Ora o mai più 2

Nel 2019 Michele Pecora ha partecipato alla seconda edizione di Ora o mai più, seguito dai coach Angela Brambati e Angelo Sotgiu dei Ricchi e Poveri. Durante l’ultima puntata ha presentato il singolo “I poeti”. “L’aver partecipato mi ha caricato di responsabilità nei confronti di chi mi aveva voluto, dimostrando di credere in me. In qualche modo mi è stata lanciata una sfida, che ho raccolto e vinto. Negli ultimi anni, pur rimando nell’ambiente, mi ero ritirato dalle scene e l’invito a partecipare al programma è stato una bella iniezione di fiducia, una pacca sulla spalla da parte di quel mondo al quale sapevo di appartenere”, ha detto Pecora a Recensiamo Musica, parlando della sua partecipazione al programma i Rai 1. Michele Pecora è sposato con Melissa, anche lei cantante e coetanea, e ha un figlio, Matteo, nato nel 1978 e anche lui musicista.











