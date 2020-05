Michele Placido e Luna Vincenti/ 20 anni d’amore e di condivisione (Verissimo)

Pubblicità

Michele Placido ha festeggiato da pochi giorni i suoi 74 anni: l’artista pugliese ne ha viste tante nella sua vita e forse anche per questo ha le idee ben chiare su come si trasformerà il modo di fare spettacolo. “Cambierà il modo di produrre, ci saranno probabilmente più piccole produzioni indipendenti”, ha detto di recente a Foggia Today, “perché anche le grandi produzioni avranno problemi, almeno per adesso, di carattere sia sanitario, data l’emergenza, ma anche di carattere assicurativo, per cui dobbiamo inventarci cose nuove e insieme all’Apulia Film Commission possiamo veramente fare cose importanti. Io credo nella nostra fantasia, nella nostra volontà: siamo pugliesi”. Quando la macchina si rimetterà in moto, Placido è convinto che ci sarà bisogno di darsi ancora più da fare. “Io sono a disposizione”, ha detto in merito all’Apulia Film Commission, “con i miei consigli e la mia esperienza. Dobbiamo cercare di mettere in campo le forze e continuare come è stato fatto fino adesso, anzi, andare oltre”. La casa di produzione del resto lo ha reso orgoglioso, ancora una volta, delle sue origini. “Perchè abbiamo dato tanti artisti al cinema italiano”, ha concluso.

MICHELE PLACIDO E LUNA VINCENTI, DA 20 ANNI UNITI IN MATRIMONIO

Luna Vincenti è il nome che Federica si è concessa per la sua rinascita. 37 anni di vita e da due decenni moglie di Michele Placido, con cui ha dato alla luce l’ultimo figlio dell’attore, Gabriele. “Mentre tutti erano subito pronti a dire che sarei stata protagonista raccomandata dei film di mio marito, io mi sono rimboccata le maniche: mi spaccavo la schiena da mattina a sera per fare la produttrice”, ha detto tempo fa lei a Vanity Fair. Anche per questo ha deciso di cambiare nome e ‘ribattezzarsi’ Luna. Oggi, sabato 23 maggio 2020, Michele Placido e Luna Vincenti interverranno nella puntata di Verissimo con un videomessaggio. Pochi giorni fa, Luna ha pubblicato invece su Instagram un messaggio intenso, diretto a quelle amiche forti che dopo diverse montagne importanti nella vita, tornano a casa più forti che mai. “Sono loro le donne che amo”, scrive, “le donne che stimo. I miei amici lo sanno, metto al primo posto la salute. Solo grazie alla salute possiamo permetterci il lusso di viverla questa vita! Perché è un fo**utissimo lusso alzarsi senza dolori e sorridere”.



