Michele Placido: “Parlo con mia madre morta”/ “Chi ci ha amato non ci lascia”

Michele Placido è intervenuto in qualità di ospite ai microfoni di “Domenica In”, trasmissione di Rai Uno condotta da Mara Venier e andata in onda nel pomeriggio di domenica 4 dicembre 2022. L’attore, che ha riferito di rivolgersi alla madre morta ogni mattina (“Le persone che ci hanno voluto bene non ci lasciano finché non vedono che possono andare dove devono”, ndr) ha ricevuto il videomessaggio delle sorelle Virginia e Rita, con quest’ultima che ha detto: “Michele, ti mando un affettuoso saluto, sono contenta di tutto il successo che stai avendo e sono sicura che i nostri genitori sarebbero stati fieri di te e di come stai portando avanti il nostro nome in tutto il mondo”.

MICHELE PLACIDO, LA SORELLA VIRGINIA: “MIO FRATELLO È SEMPRE STATO BUONO CON TUTTI”

La sorella Virginia, invece, a proposito di Michele Placido, ha asserito: “Michele è sempre stato un bambino buono, che si dava agli altri, che si prestava agli altri, che dava se stesso. Se vedeva che un altro bambino aveva bisogno, si toglieva un paio di scarpe o un cappotto per darlo a lui. È sempre stato così, con tutti. Crescendo, quando è addirittura arrivato a Roma e ha fatto tanti sacrifici, era lui che pensava di poter aiutare la famiglia rimasta al Sud. Mio padre voleva che lui diventasse geometra, ma Michele avvertiva dentro di sé altro”.

