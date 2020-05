MICHELE PLACIDO/ “Volevo fare il calciatore, ma il provino andò male…” (Verissimo)

Pubblicità

C’è anche Michele Placido tra i protagonisti di questa puntata di Verissimo – Le storie, il programma in onda su Canale 5 che racchiude al suo interno una selezione di interviste agli ospiti di Silvia Toffanin che si sono succeduti nel suo salotto nel corso dell’ultima edizione. Oggi, dicevamo, tocca tra gli altri all’attore Michele Placido, da poco tornato alla ribalta per via delle sue dichiarazioni ‘da pezzo grosso’ sull’attuale situazione del cinema in relazione alla ben nota emergenza Coronavirus. Placido è intervenuto con un videomessaggio nell’ambito della maratona streaming ‘#1maggiodispettacolo: anche il mio è lavoro’ promossa dalla Regione Puglia in collaborazione con Teatro Pubblico Pugliese e Apulia Film Commission. La sua opinione sul post-pandemia è chiara e precisa: “Cambierà il modo di produrre”, ha affermato, “ci saranno probabilmente più piccole produzioni indipendenti perché anche la grandi produzioni avranno problemi, almeno per adesso, di carattere sia sanitario, data l’emergenza, ma anche di carattere assicurativo, per cui dobbiamo inventarci cose nuove e insieme all’Apulia Film Commission possiamo veramente fare cose importanti. Io credo nella nostra fantasia, nella nostra volontà: siamo pugliesi”.

Michele Placido e l’“arrivederci” alla sua Puglia

Michele Placido, attore e regista originario di Ascoli Satriano, non ha mai dimenticato le sue origini e la sua terra. Per questo motivo ha preso parte ben volentieri alla manifestazione condotta da Antonio Stornaiolo ed Emilio Solfrizzi, in diretta da un’inedita piazza virtuale che ha avuto il piacere di vederlo ospite. “È un momento difficile”, ha dichiarato inoltre Placido, “anche i dirigenti dall’Apulia Film Commission lo sanno che fra un po’, quando si ricomincerà, bisogna rimboccarsi le maniche e dobbiamo dare tutti il nostro contributo”. In questo senso, lui è in prima linea: “Io sono a disposizione, naturalmente, con i miei consigli e la mia esperienza. Dobbiamo cercare di mettere in campo le forze e continuare come è stato fatto fino adesso, anzi, andare oltre”. Ai suoi conterranei, infine, ha rivolto un saluto e un augurio: arrivederci “a presto in Puglia”.

Michele Placido racconta il provino per diventare calciatore

Ancora a proposito del legame con la Puglia e in particolare con Foggia, Michele Placido è intervenuto sempre in questi giorni e sempre con un videomessaggio indirizzato – questa volta – ai tifosi foggiani. Oltre che per il cinema, infatti, Placido nutre un certo sentimento anche nei confronti del mondo del calcio. Il videomessaggio è disponibile sulla pagina Facebook Comitato Rossoneri per sempre. “È bello che ci siano dei ragazzi che, nonostante il periodo non sia tra i migliori, stanno mettendo su un qualcosa di molto significativo”, ha detto riguardo al Comitato. Per poi svelare un aneddoto sul suo passato da calciatore (mancato): “Voglio partecipare e dare una mia testimonianza. Sono nato ad Ascoli Satriano, in provincia di Foggia, e andavo allo Zaccheria con papà. In quel periodo ricordo che feci anche un provino con Oronzo Pugliese, l’allenatore che allenava il Foggia negli anni ’60 e che aveva un approccio un po’ particolare con i calciatori. Il mio provino non andò bene, mi sentii intimorito dalla figura di Pugliese che era molto caratteristico”. Malgrado l’esito, ne conserva un bel ricordo: “Era un allenatore molto vigoroso, che ricordi meravigliosi”.



