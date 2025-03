Lui ha 23 anni, lei 20 anni, ma insieme stanno per diventare genitori superando le paure dettate dalla loro giovane età. Infatti, Michele ha suggellato tutto con una proposta di matrimonio in diretta a C’è posta per te 2025, facendole una sorpresa: farle incontrare Stash dei The Kolors, che ritiene di aver riscontrato delle similitudini con questa storia, perché anche lui è stato spiazzato dalla notizia della gravidanza della compagna. Per questo ha condiviso una sensazione che ha provato, cioè che tutto si fosse allineato, per cui ha lasciato tutto nelle mani dell’amore.

L’artista ha fatto due regali alla coppia, poi è arrivata la vera sorpresa: sono entrati in studio i rispettivi genitori, che si sono accomodati su alcune sedie dietro il divano per assistere appunto alla proposta di matrimonio in diretta, con la complicità di Stash che ha aiutato Michele nel fare la sua dichiarazione alla fidanzata Carmela. (agg. di Silvana Palazzo)

Michele e Carmela, a C’è posta per te 2025 una proposta di matrimonio

Michele sta per diventare padre: la fidanzata Carmela è incinta di sei mesi e vuole farle una sorpresa grazie a C’è posta per te 2025, farle conoscere Stash dei The Kolors. L’uomo vuole dirle che la gravidanza non gli ha rovinato la vita, nonostante le paure che sta provando, e che anzi vuole unirsi a lei anche in matrimonio. La loro relazione è cominciata nel 2022, dopo una delusione per una partita di calcio.

I due sono usciti per sei mesi, dopo i quali è riuscito a dargli un bacio, mentre le ha chiesto di fidanzarsi dopo aver avuto una proposta di lavoro che prevedeva il trasferimento a Parma per sei mesi. Solo quando lei le ha detto che non voleva andasse via, ha capito che se si fossero messi insieme non le avrebbe potuto dire no. Dopo un anno e mezzo, invece, le ha detto “ti amo” dichiarandosi a lei.

Stash dei The Kolors la sorpresa per Carmela

Durante una passeggiata in spiaggia Michele ha confessato a Carmela le sue paure riguardo la gravidanza, per il contratto che ha e le spese su cui si è subito informato. A quel punto, Carmela si dispera e si convince di avergli rovinato la vita. Visto che a entrambi piace Stash dei The Kolors, non solo come cantante, ma anche come papà e compagno, ha chiesto aiuto a C’è posta per te 2025.

Infatti, l’artista ha ammesso di rivedersi in quelle paure, motivo per il quale è contento di potersi mettere a disposizione del ragazzo per fare la sua proposta di matrimonio a Carmela a C’è posta per te 2025.