Chi è Michele Riondino, attore pugliese che ha lasciato la sua terra per studiare cinema e recitazione a Roma? La carriera

Michele Riondino, attore pugliese originario di Taranto, si è trasferito a Roma da giovanissimo per studiare recitazione. Dopo essersi iscritto all’Accademia nazionale d’arte drammatica, ha cominciato a ricoprire i primi ruoli in teatro, esordendo anche nelle prime serie televisive come Distretto di Polizia, che lo ha visto protagonista per tre stagioni. Negli stessi anni Riondino ha esordito anche al cinema con “Uomini & donne, amori & bugie”, continuando anche con i suoi ruoli televisivi.

Nel 2012 è diventato protagonista per la prima volta della fiction Rai “Il giovane Montalbano” che racconta appunto la gioventù del commissario Salvo Montalbano, prima di ottenere il ruolo in polizia. Con Andrea Camilleri ha lavorato ancora nell’opera La vertigine del Drago. Nel 2023 Michele Riondino ha ottenuto un ruolo di spicco nella serie “I Leoni di Sicilia” di Disney+, interpretando Vincenzo Florio. Nel 2025 Riondino è stato protagonista di un horror per la prima volta in carriera: “La valle dei sorrisi” di Paolo Strippoli.

Raccontando le sue ambizioni e i suoi obiettivi a Vanity Fair, Michele Riondino ha ricordato anche i suoi sogni da bambino: “Immaginavo tutte le scene dei film che mi colpivano e le riproducevo nella mia cameretta sotto le coperte. Mi immaginavo continuamente all’interno di quei mondi”. Il cinema e la recitazione, dunque, sono sempre stati nella sua mente, tanto da decidere di lasciare la sua amata Puglia per studiare cinema a Roma. A detta di Michele Riondino, oggi “la vera conquista per un attore è autoconvincersi di quello che fa, perdendosi nel copione e nel personaggio”.