Michele Rosiello, Alessandro Ferras è morto?/ L’Isola di Pietro 3 dice addio…

Chi guarderà oggi L’Isola di Pietro 3 non ci metterà molto a scoprire che Michele Rosiello non sarà al suo posto al fianco agli altri protagonisti della fiction. Per chi non lo sapesse ancora Michele è l’attore che ha prestato il volto all’amato Alessandro Ferras, il vice questore che abbiamo conosciuto nella prima puntata della fiction come ex interesse amoroso della dolce Elena. Proprio la prima stagione ha rivelato quello che è successo tra di loro in passato e nella seconda aveva rimesso insieme la famiglia che proprio Elena non era riuscita a tenere insieme. I fan avevano finalmente ottenuto un lieto fine con un’ultima scena romantica in cui Alessandro, Elena, Caterina guardavano l’orizzonte con la certezza che presto avrebbero accolto in famiglia un quarto componente.

MICHELE ROSIELLO, IL SUO ADDIO A L’ISOLA DI PIETRO

Tutto però è cambiato nel corso della primavera quando proprio Michele Rosiello, con un lungo post sui social, ha rivelato di essere stato fatto fuori dalla produzione e non per suo volere. In particolare, nel suo post pubblicato su Instagram lo scorzo marzo, leggiamo: “Ciao Alessandro..ci siamo divertiti tanto, abbiamo riso abbiamo pianto.. ma è arrivato il momento di salutarci. Grazie a tutti Voi che vi siete emozionati con Noi.. siamo entrati nelle vostre case e ci avete accolto con immenso affetto! Purtroppo sono scelte narrative indipendenti da noi attori.. Ringrazio ancora una volta tutta la squadra, gli amici di Carloforte, l’Isola che è ormai per me come una seconda casa, i miei compagni di viaggio.. ai quali faccio un enorme in bocca al lupo per la nuova stagione! Non ci resta che aspettare #lisoladipietro3 per vedere cosa accadrà!!”Mi mancheranno le prediche di Pietro, i litigi con Elena, il windsurf con Cate, gli sfottò con Diego e soprattutto i caffè con Pinna! Un grande abbraccio, il Commissario Ferras“. Resta il fatto che i fan questa sera non lo troveranno al suo posto e questo non per via di un suo volere.

LA DECISIONE DELLA PRODUZIONE

Non sono ancora chiari i motivi di questa decisione da parte della produzione de L’Isola di Pietro 3 ma sembra proprio che non solo Alessandro Ferras non ci sarà ma che il suo personaggio potrebbe non tornare più. Le prime anticipazioni della nuova stagione parlano di un lutto che Elena dovrà affrontare e visto che Michele Rosiello ha lasciato la fiction, tutto potrebbe combaciare. Com’è morto Alessandro e perché la produzione ha deciso di optare per un nuovo vice questore che avrà il volto di Francesco Arca? Rosiello era sicuramente molto amato e non sono mancate le polemiche quando l’attore ha annunciato il suo addio, il resto lo scopriremo nelle puntate de L’Isola di Pietro 3 al via questa sera su Canale5.



