Michele Samoggia nuovo presidente di Erion Care/ Manager di Philip Morris Italia succede a Enrico Ziino

Le redini di Erion Care passano da Enrico Ziino a Michele Samoggia: quest’ultimo è stato nominato presidente dal CdA del Consorzio non profit del Sistema Erion, succedendo a colui che aveva ricoperto la stessa carica sin da quando il consorzio è stato lanciato, nel 2022. Samoggia, che è da otto anni in Philip Morris Italia dove ha lavorato come Manager Affari Istituzionali prima di diventare Senior Manager Communication & Sustainability, dopo la nomina, e il relativo annuncio, ha espresso la sua gratitudine nei confronti del CdA per la fiducia che gli ha dimostrato e ringraziato il suo predecessore, oltre alla dg Letizia Nepi, sottolineando il lavoro sbalorditivo portato avanti nel tempo da Erion, che porta avanti una battaglia contro l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco nell’ambiente.

Le sfide da affrontare sono tante e delicate, di ciò è sicuramente consapevole Michele Samoggia, che subito dopo essere diventato presidente del Sistema Erion ha chiarito quale ritiene imprescindibile e irrinunciabile, cioè la battaglia per la tutela dell’ambiente (proprio oggi che ricorre la Giornata della Terra) e per migliorare la qualità dei posti in cui viviamo. Il nuovo presidente di Erion Care ha tracciato già la strada da seguire nei prossimi mesi, infatti sarà coinvolto nella collaborazione con il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica, Anci, società di gestione dei servizi pubblici e il settore del non profit al fine di realizzare gli scopi preposti. Questo è il caso della sensibilizzazione delle persone contro l’abbandono dei rifiuti dei prodotti del tabacco e in tema di prevenzione. Infatti, i principali “attori” del tabacco hanno unito le loro forze con questo Consorzio per portare avanti la sfida della prevenzione di comportamenti scorretti dal punto di vista ambientale. Infatti, la strategia prevede campagne di sensibilizzazione, a livello nazionale e locale, affinché i consumatori non disperdano i rifiuti dei prodotti del tabacco nell’ambiente e li smaltiscano correttamente.

LA CARRIERA DI MICHELE SAMOGGIA E I NUOVI CONSIGLIERI DI ERION CARE

Letizia Nepi, direttrice generale di Erion Care, ha espresso soddisfazione per la nomina di Michele Samoggia, di cui ha rimarcato la preparazione professionale, definendola “eccellente“. Inoltre, ritiene che l’esperienza internazionale maturata negli anni possa rivelarsi importante per la crescita e il successo del Consorzio nell’ambito della Responsabilità Estesa del Produttore.

Michele Samoggia ha conseguito la laurea in Scienze politiche all’Università degli Studi Roma Tre, a cui è seguita la specializzazione in “Environment e Development” alla London School of Economics and Political Science, poi si è occupato per oltre un decennio nell’ambito delle relazioni esterne, rivestendo incarichi importanti negli affari istituzionali e nella comunicazione sia per quanto riguarda il settore pubblico sia in quello privato. Ma può vantare anche un passato in Unicef (di cui è stato per sei anni membro del consiglio direttivo) e FAO, inoltre nel suo curriculum vitae rientrano le esperienze professionali in Enel, Ministero dello Sviluppo Economico e Basf.

Non poteva mancare anche da parte di Letizia Nepi il riconoscimento del lavoro svolto dal presidente uscente, Enrico Ziino, che ha voluto ringraziare nel comunicato diffuso anche per evidenziare il sostegno offerto per la nascita e lo sviluppo del Consorzio. Ma quella di Samoggia non è stata l’unica novità annunciata dal Cda di Erion Care, in quanto sono stati nominati due nuovi consiglieri: si tratta di Marianna Buonomo (Corporate Affairs Manager di Imperial Brands Italia) e Giacomo Mele (Finance Manager di Imperial Brands Italia).











