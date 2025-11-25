Michele Santucci, chi è l'amico di cui parla Filippo Magnini a Belve? Nuotatore come lui, in passato come Magnini ha avuto problemi con il doping

Nel 2018 Filippo Magnini ha dovuto fare i conti con il caso doping. Un periodo complicato e particolarmente difficile per l’ex nuotatore, superato grazie all’amore della sua famiglia e al sostegno non soltanto della moglie Giorgia Palmas ma anche dei suoi genitori e amici. Di recente ne ha parlato in un’intervista a “Belve”, durante la quale ha fatto anche il nome di un suo amico, Santucci, anche lui immischiato nel gravoso caso doping. Entrambi erano stati squalificati per quattro anni ma sono riusciti a dimostrare la loro innocenza. “Gli hanno detto che se avesse fatto il mio nome lo avrebbero lasciato stare. E lui mi ha sempre difeso” ha rivelato. Ma chi è Michele Santucci, l’amico di cui parla Filippo Magnini?

Filippo Magnini, rivelazioni choc dopo accuse e assoluzione per doping/ "Vittima per proteggere altri atleti"

Chi è Michele Santucci, l’amico di cui parla Filippo Magnini: ex nuotatore

L’amico di Filippo Magnini del quale l’ex nuotatore si è trovato a parlare nella sua intervista a Belve, rivelando che lo aveva difeso fino all’ultimo dalle accuse doping, è Michele Santucci. Ex nuotatore italiano, è stato protagonista di due Olimpiadi, a Pechino nel 2008 e ancora a Londra nel 2012. Amico intimo di Magnini, con il quale si è allentato da quando era giovanissimo, Michele Santucci ha vinto un bronzo ai Mondiali e un argento e un bronzo ai Mondiali in vasca corta. Per quanto riguarda gli Europei ha invece portato a casa un argento mentre ai campionati italiani ha vinto due ori, quattro argenti e due bronzi.

Giorgia Palmas, moglie di Filippo Magnini e figlia/ "Al tuo fianco sono sempre più fortunato"

Anche Michele Santucci, come Magnini, è stato squalificato per quattro anni per tentato doping ma poi assolto nel maggio del 2019. Per quanto riguarda l’ex nuotatore e attuale concorrente di Ballando con le stelle, invece, è stato squalificato per quattro anni nel 2018 e nel 2020 è riuscito a dimostrare la sua innocenza dopo il ricorso al TAS di Losanna.