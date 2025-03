Michele Saviani dice addio a Un posto al sole? Il pubblico tuona

Per il pubblico di Un posto al sole è tempo di masticare un boccone particolarmente amaro, visto che nell’ultima puntata andata in onda della soap abbiamo visto Michele Saviani uscire verosimile di scena dalla storia produzione Rai. Il prof. Fusco, primario dell’ospedale dove lavora Rossella, si è fatto avanti con la ragazza tanto da farla crollare in un vortice di pensieri negativi.

I suoi familiari, dopo aver compreso l’accaduto, le sono stati a fianco. Silvia, Michele e il suo fidanzato Nunzio si sono così schierati dalla parte della ragazza a fare giustizia. Tuttavia negli ultimissimi episodi la situazione si è complicata ancora di più, infatti il dottor Fusco ha sparato in pieno giorno a Michele, lasciandolo tra la vita e la morte. La questione ha fatto esplodere la furia del pubblico, che in caso di morte del personaggio ha promesso di boicottare la soap che da anni è campione di ascolti.

Un posto al sole, l’addio di Michele Saviani: lunedì il verdetto

Sarà la puntata in programma venerdì di Un posto al sole a definire le sorti di Michele Saviani, il giornalista ferito da colpo di pistola e che lotta tra la vita e la morte, in attesa di capire cosa potrà succedere nel corso delle prossime puntate. E la data da cerchiare in rosso è venerdì 14 marzo, giorno in cui la situazione di Michele Saviani subirà una brusca battuta d’arresto, mentre nella puntata in programma lunedì su Rai3 si dovrebbe scoprire il reale verdetto sul giornalista: riuscirà a superare l’incidente o il suo personaggio morirà?

Intanto i l telespettatori della serie continuano a essere infuriati con la produzione, non sono riusciti a mandare giù la decisione della trama: vedremo cosa accadrà nelle prossime puntate di Un posto al sole, che potrebbe perdere un’importante fetta di pubblico.