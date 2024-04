Michele Savoia chi è, ‘Pongo’ in Me contro Te/ “Ho recitato al fianco di grandi attori internazionali”

Michele Savoia chi è: dagli esordi al successo di Ferrari

Nella puntata di oggi a La volta buona di Caterina Balivo, sarà ospite l’attore italiano Michele Savoia reduce dalla nuova serie Il clandestino diretta da Rolando Ravello. Prima della fiction televisiva con protagonista Edoardo Leo, Savoia è apparso in diverse serie televisive e film di spessore.

Paolo Brosio, chi è la bambina adottata in Bosnia a distanza/ "Non può venire qui perché..."

Formatosi all’Eutheca – European Union Academy Of Theatre And Cinema, ha raggiunto il successo nel 2020 film Me contro Te – Il film: La vendetta del Signor S. Nella pellicola interpreta il personaggio di Pongo nei sequel della serie Me contro Te – Il film: Il mistero della scuola incantata, Me contro Te – Il film: Persi Nel Tempo e, infine, Me contro Te – Il film: Missione Giungla. Nel 2023 entra nel cast di Ferrari, il film che lo porta a lavorare a contatto di star internazionali quali: Penelope Cruz, Adam Driver e Patrick Dempsey.

Amadeus lascia la Rai: ora è ufficiale/ Nessun rinnovo del contratto: il Nove nel futuro

Michele Savoia nel cast di Ferrari: “Un sogno , ancora non ci credo”

Michele Savoia, intervistato a Cinecittànews, ha parlato della sua esperienza nel set del film Ferrari: “Un sogno talmente lontano e impossibile che ancora non ci credo. Sono stato diretto da un regista come Mann, di cui amo tutti i suoi film, e ho recitato al fianco di grandi attori internazionali. Non è stato solo un sogno ad occhi aperti, ma anche una bella sfida. Quando ho inviato il primo self tape come provino non pensavo mi avrebbero scelto per incontrare Mann. E, invece, è accaduto. Dal vivo mi ha fatto grandi complimenti e mi ha preso. Per me è stata l’occasione per lavorare in grande, in Italia si trovano raramente produzioni così imponenti. ”

Pagamenti online: sono veramente sicuri?/ L'esperto: "Ecco come difendersi dalle numerose truffe"

L’attore italiano interpreta il personaggio di Carlo Chiti: “È stato un famoso ingegnere italiano, che nella sua carriera ha lavorato per diverse case automobilistiche avendo delle intuizioni geniali che gli hanno permesso di fare upgrade ai motori, Nel film è il braccio destro di Enzo Ferrari. Nei pochi anni che lavorò per la sua azienda, riuscì a fare grandi cose. Nel 1957 è stato decisivo per la vittoria delle Mille Miglia.“











© RIPRODUZIONE RISERVATA