MICHELE, SCUSE A ROSSELLA A C’È POSTA PER TE: “NON TI GO SFRUTTATA PER SOLDI”/ La sorella si oppone ma…

Michele spera di far pace con Rossella e riconquistare la sua fiducia grazie a questo gesto d’amore a C’è posta per te ma la donna è abbastanza sfiduciata in merito al loro rapporto. Spiega infatti di avergli dato già una seconda possibilità ma le cose non sono cambiate: “Mi hai data per scontata, anche se non mi sentivo bene tu non ti interessavi”, le dice in studio.

La sorella di Rossella, Dora, si scontra con Michele, ricordandogli tutta una serie di errori che ha commesso nei suoi confronti. Rossella però inizia a tentennare di fronte ai gesti d’amore fatti da lui: la richiesta ufficiale di divorzio e le pubblicazioni per il loro futuro matrimonio. Infatti alla fine decide di aprire la busta e riabbracciarlo. (Aggiornamento di Anna Montesano)

Michele chiama C’è posta per te per chiedere scusa alla compagna Rossella

La nuova puntata di C’è posta per te 2023 continua con la storia di una convivenza interrotta e l’ingresso in studio di Michele. L’uomo ha chiesto l’aiuto del programma perché, dopo 3 anni di convivenza Rossella, lei lo ha lasciato e se n’è andata dalla casa in cui vivevano insieme. Lui è certo che la ami ancora perché hanno ancora dei rapporti. La madre di Rossella, così come la sorella, sono contrarie a questa storia, motivo per il quale loro si vedono di nascosto.

Michele racconta che la suocera è ostile a lui perché convinta che l’uomo la sfrutti. Lui ammette che la verità non è lontana da questo perché tutti i soldi che Rossella guadagnava li spendeva nella casa in cui vivevano insieme. Lui spiega che è il motivo è che ha alle spalle un matrimonio e dei figli, dunque buona parte del suo stipendio va a loro.

Michele e Rossella, pace a C’è posta per te?

Michele, per tutti questi motivi, ha deciso di inviare la posta non solo a Rossella, ma anche alla sorella Dora e alla madre e sua suocera Maria. Quest’ultima non ha accettato l’invito che è stato invece accettato da Rossella e Dora.

“Amore mio, so bene che le mie parole adesso non hanno credibilità perché non hai fiducia in me, pensi che io non ti abbia mai amata abbastanza ma non è così. Se ho scelto di venire qui è per farti capire che io ci tengo davvero a te, ti amo veramente”, sono le parole di Michele quando rivede Rossella. Lei lo perdonerà?

