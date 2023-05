Michele Sica è morto/ Incidente in Francia per l’ex campione di pattinaggio a rotelle

MICHELE SICA È MORTO IN UN INCIDENTE IN FRANCIA

Michele Sica è morto all’età di soli 26 anni e il mondo del pattinaggio artistico su rotelle è in lutto. Michele Sica è un allenatore ed è stato campione mondiale, sarebbe stato vittima di un incidente mentre si trovava in vacanza in Francia. Non ci sono ancora molte informazioni sulla sua prematura morte, stando alle prime ricostruzioni sarebbe deceduto appunto in seguito a un incidente durante una vacanza in Francia ma vige ancora riserbo e le informazioni non sono ufficiali al momento.

A dare l’annuncio della morte di Michele Sica è stata la pagina Facebook della Polisportiva Masi, in provincia di Bologna, dove l’ex campione del mondo di pattinaggio artistico allenava le ragazze: “È con immenso dolore ed incredulità che comunichiamo l’improvvisa e prematura scomparsa del giovane allenatore di Polisportiva Masi Pattinaggio e amico Michele Sica. Michele era con noi da alcuni anni, era nato nel 1997 e prima di dedicarsi all’allenamento aveva avuto una importante carriera da pattinatore artistico con un titolo Mondiale juniores nel 2016 e un argento Europeo senior nel 2018. Le più sentite condoglianze a tutta la famiglia”.

MICHELE SICA È MORTO: BIOGRAFIA E VITTORIE

Michele Sica era di origini napoletane, si era laureato in Scienze motorie all’Università di Bologna ed era biologo nutrizionista, inoltre era nipote dell’ex campione europeo di boxe Elio Cotena, da istruttore di pattinaggio seguiva negli ultimi tempi il gruppo degli agonisti del corso della Polisportiva Masi, dedicandosi prevalentemente alle ragazze, come riporta La Gazzetta dello Sport.

Michele Sica per ben due anni di fila aveva conquistato la medaglia d’oro ai Mondiali Juniores di pattinaggio artistico su rotelle nelle edizioni di Cali 2015 e Novara 2016, mentre nel 2018 a Lagoa, in Portogallo, aveva ottenuto l’argento ai Campionati Europei nella massima categoria. Un palmares davvero eccellente e una grande passione, per cui si era poi dedicato ad allenare, purtroppo tutto è finito tragicamente per colpa di un incidente.

