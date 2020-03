Michele Torpedine, agente Il Volo/ Ricomincio dai tre rimandato a…

Michele Torpedine ha dovuto rimandare, causa di forza maggiore, la presentazione del libro autobiografico Ricomincio dai tre che avrebbe dovuto avere luogo lo scorso 7 marzo a Lucca. Un titolo che si riferisce a Il Volo e al contributo che l’agente dei vip ha dato ai tre tenori italiani, così come ad altri artisti del Bel Paese. Non tutti però gli sono stati grati, come Zucchero Fornaciari. In un’intervista, il cantante infatti ha rivelato a Il Fatto Quotidiano di aver avuto a lungo il pallino di Andrea Bocelli. “Per lui avrei fatto di tutto in quegli anni”, ha sottolineato, “sapevo che Andrea poteva tenere insieme pop e lirica. Ho pregato in ogni modo la Caselli di produrlo. Mi ha maledetto non sai quante volte, ma poi mi ha ringraziato”. Parole che Torpedine non ha digerito affatto, come ha dimostrato proprio all’interno della sua autobiografia, in cui ha voluto mettere i puntini sulle i. “Innanzitutto Adelmo non parlava con Caterina Caselli perchè ci parlavo io”, ha rivelato, “in secondo luogo sono stato il primo ad accorgersi di lui. Terzo, dopo la vittoria a Sanremo con Il mare calmo della sera proposi a Zucchero di produrlo assieme, ma lui rifiutò. Ora che Bocelli è un monumento mondiale, Adelmo vuol riscrivere la storia?”. Smentito anche l’aneddoto con Pavarotti, che secondo Fornaciari avrebbe rifiutato di duettare con lui per il brano Miserere. Una reazione che avrebbe spinto il cantante a scagliare la cassetta del provino nel caminetto. “Ma quella sera a Filadelfia lui non c’era”, dice ancora il manager, “e neppure il caminetto. C’eravamo io, Luciano, sua moglie Adua con le figlie, il Presidente della Decca Bruno Fedetto e il direttore generale della Polygram, Bruno Tibaldi”.

Michela Torpedine, in viaggio co Il Volo

Michele Torpedine ha deciso di impegnarsi a fondo per Il Volo, da quando li ha incontrati per la prima volta al Festival di Sanremo. Quest’anno poi si è perso la kermesse proprio per assistere al concerto sold out dei tre tenori, in occasione della loro esibizione al Radio City Music Hall di New York. Lo svela in un lungo post su Instagram dello scorso febbraio, in cui il manager punta il dito anche contro la commissione per via della decisione di ‘rispolverare’ le vecchie glorie della musica italiana e di mettere alla porta gli artisti più giovani. Oggi, sabato 21 marzo 2020, Il Volo saranno fra i protagonisti della puntata speciale di Verissimo, che rimanderà in onda le interviste più recenti di alcuni volti noti. L’appuntamento è dello scorso novembre, alcune settimane prima che i tre tenori ringraziassero Torpedine sul giornale Telesette. “Non sono sempre rose e fiori”, hanno detto riguardo alla loro carriera, “i momenti difficili ci sono stati, ma siamo sempre riusciti a gestirli insieme al nostro manager Michele Torpedine. Ma quelli belli sono molti di più”.



