Michele, Uomini e Donne/ “Ho baciato Carlotta, ma con Roberta Di Padua…”

Michele, l’aitante cavaliere del parterre del trono over di Uomini e Donne che ha attirato le attenzioni anche di Tina Cipollari, è il protagonista dell’ultima puntata settimanale del dating show di canale 5. Al centro dello studio, Michele che ha ricevuto il numero di telefono da numerose donne del parterre, si confronterà con Veronica, Carlotta e Roberta Di Padua. Con Carlotta e Roberta è già uscito e tra le due, il cavaliere, confesserà di avere già una preferenza. Con Carlotta, il feeling, come svelano le anticipazioni del Vicolo delle News, il feeling è stato immediato. I due hanno trascorso una picevole serata insieme chiacchierando e divertendosi fino alle quattro del mattino. Un’uscita che è stata coronata anche da un bacio. Nonostante si sia trovato bene con Carlotta, tuttavia, Michele, molto corteggiato, non ha ancora deciso a chi concedere l’esclusiva anche se tra tutte le dame ha già una preferenza.

MICHELE, IL CAVALIERE DI UOMINI E DONNE SI SBILANCIA CON ROBERTA DI PADUA

Nonostante il bacio con Carlotta, Michele ammette di avere un debole per Roberta Di Padua. Con quest’ultima che ha anche conquistato le attenzioni del tronista Davide Donadei, Michele è già uscito una volta e ha intenzione di uscirci nuovamente. Roberta, però, nella puntata in onda oggi, non nasconderà la delusione per il bacio che il cavaliere ha dato a Carlotta la quale, a sua volta, sarà sorpresa negativamente dalle successive parole di Michele. Quest’ultimo, infatti, nonostante il bacio con Carlotta, ammetterà di provare molto più attrazione fisica nei confronti della Di Padua. Una confessione che porterà Carlotta a porsi delle domande come quella se sia il caso di continuare a frequentarsi o meno. A scegliere, dunque, sarà Michele o le dame Carlotta e Roberta?



