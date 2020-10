Michele, Uomini e Donne/ “Sto conoscendo Carlotta e Roberta, quando esco…”

Michele torna al centro dello studio di Uomini e Donne per confrontarsi con Carlotta e Roberta Di Padua, le due dame che hanno conquistato maggiormente le sue attenzioni. Dopo essere uscita sia con Roberta che con Carlotta con cui c’è stato anche un bacio, Michele ha scelto di uscire nuovamente con Roberta. “Siamo usciti e siamo stati bene. Ci siamo chiariti e lui mi ha spiegato che ai baci dà un’importanza relativa”, spiega Roberta prima dell’ingresso in studio di Michele che conferma di aver trascorso davvero una piacevole serata con la Di Padua. Maria De Filippi prova a capire i sentimenti di Michele: “Durante la serata con Roberta, ti è capitato di pensare a Carlotta?”. Il cavaliere svela di non aver mai pensato a Carlotta durante la serata.

MICHELE TRA CARLOTTA E ROBERTA A UOMINI E DONNE

Con Roberta Di Padua, la conoscenza sta andando avanti, ma Michele chiarisce anche il rapporto con Carlotta. “Lei mi ha detto che vuole fare dieci passi indietro perchè è convinta che io abbia sminuito quello che c’è stato“, racconta Michele. “Io, nella telefonata di ieri, ti ho detto che voglio fare dieci passi indietro per tutelare me perchè con te ho messo via una corazza con cui mi sono protetta negli ultimi dieci anni e tu hai sminuito una cosa bella”, replica Carlotta che ammette che rifarebbe tutto con lui, ma non nasconde l’amarezza per doverlo dividere con Roberta per la quale è convinta che il cavaliere provi un interesse molto forte.



© RIPRODUZIONE RISERVATA