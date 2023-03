Michele Vega e Simone Andrea, moglie Sean Kanan e figlia/ “Con lei e la fede ho…”

MICHELE VEGA, CHI E’ LA MOGLIE DI SEAN KANAN

Chi è Michele Vega, seconda moglie di Sean Kanan, e cosa sappiamo della figlia dell’attore? Questo pomeriggio il 57enne statunitense, noto in Italia non solo per il ruolo di Deacon Sharpe nella soap opera “Beautiful” ma anche per essere stato ospite da Barbara D’Urso a “Pomeriggio 5” e aver calcato il palcoscenico di “Ballando con le Stelle” in passato, sarò di scena nel salotto televisivo di “Verissimo” per la prima volta: e, in attesa di ascoltare cosa racconterà alla padrona di casa, Silvia Toffanin, scopriamo qualcosa di più sul diretto interessato a proposito della sua vita privata e dal punto di vista sentimentale.

Classe 1966 e originario di Cleveland (Ohio), Sean Kanan è noto alle cronache rosa e ai siti di gossip nostrani da quando è entrato, all’inizio del nuovo millennio, nel cast di “Beautiful”, diventandone uno degli interpreti più chiacchierati. Inoltre lo speciale legame che sembra avere con l’Italia (sopra abbiamo detto delle sue partecipazioni a diversi programmi televisivi del servizio pubblico e Mediaset) è confermato anche dal fatto che l’attore americano ha pure avuto una storia proprio nel Belpaese e grazie al periodo in cui era protagonista a “Ballando con le Stelle”. Kanan allora usciva dal primo matrimonio con Athena Ubach e pare che in quel di Roma abbia conosciuto e cominciato a frequentare Adriana Verdirosi.

SEAN KANAN, LA SECONDA MOGLI E LA FIGLIA AVUTA INVECE DA…

Ma cosa sappiamo del precedente matrimonio di Sean Kanan e della sua attuale moglie Michele? Sposato dal 1999 al 2001 con Athena Ubach (la coppia si era fidanzata solo nel 1998, decidendo subito di convolare a giuste nozze e altrettanto velocemente dicendosi addio con un divorzio poco tempo dopo), nel 2012 l’attore è salito nuovamente all’altare diventando il marito della produttrice Michele Vega. Se la donna era già madre di quattro figli, avuti da una precedente relazione, allo stesso modo Kanan era diventato padre di Simone Andrea (2001) a seguito della storia avuta con la collega Gladis Jimenez. “Mia moglie Simone mi ha salvato la vita” aveva raccontato tempo fa Kanan che, nell’intervista in cui aveva parlato di alcuni problemi vissuti in passato, tra cui quello del bullismo, si era aperto sulla donna.

“Mi hanno aiutato molto la fede e l’amore per mia moglie Michele: lei è la donna della mia vita, mi ha preso il cuore e mi anche ha visto nei miei momenti peggiori ma è sempre rimasta accanto a me” aveva spiegato Kanan accennando pure a un passato fatto di alcolismo e tanti problemi, oggi fortunatamente superati. “Tra me e mia moglie poi non esistono segreti, c’è anzi una grande comunicazione” aveva aggiunto svelando uno dei segreti del loro matrimonio che nel 2022 ha tagliato il traguardo dei dieci anni. Matrimonio celebrato, manco a dirlo, nel nostro Paese: infatti l’attore aveva conosciuto la connazionale dopo la love story con la Verdirosi e da allora non si sono più lasciati. “Certo, ogni tanto tra di noi c’è qualche frizione ma facciamo un lavoro creativo… Non sempre la pensiamo allo stesso modo, ma è proprio da lì che nascono le idee migliori!”.











