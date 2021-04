Michele Zagaria, storia vera Sotto Copertura/ Il pericoloso boss scovato all’interno di un bunker…

Scopriamo chi è Michele Zagaria, protagonista di Sotto Copertura

La storia di Michele Zagaria è raccontata dalla fiction “Sotto Copertura – La cattura di Zagaria” in cui il pericoloso boss è interpretato da Alessandro Preziosi. Classe 1958, Michele Zagaria è uno dei boss più pericolosi boss del clan camorristico dei casalesi, ed è soprannominato Capastorta. Cresciuto tra le strade di San Cipriano d’Aversa, sin da giovane, entra a far parte delle prime organizzazioni criminali locali diventando, successivamente, luogotenente della zona compresa tra San Cipriano d’Aversa e Casapesenna. Oltre ad essere uno dei boss più pericolosi e importanti della camorra, è considerato il “re del cemento” avendo interessi negli appalti pubblici e privati sia in Campania che in altre regioni italiane estendendo le proprie attività fino al Lazio, la Toscana, l’Umbria, l’Abruzzo, la Lombardia e, in particolare, l’Emilia-Romagna.

La cattura di Michele Zagaria: la storia vera

Ricercato dal 1995, la latitanza di Michele Zagaria si è conclusa nel 2011 con l’arresto da parte degli uomini della III Sezione della Squadra Mobile di Napoli che sorpresero il boss, dopo lunghe indagini cooridinate da un pool di magistrati della DIA di Napoli all’interno di un bunker di cemento armato, costruito sotto un’abitazione di Casapesenna. Il bunker in cui si nascondeva il boss era grande 65 mq ed era dotato di ogni genere di comfort. Il 15 gennaio del 2010, la Corte di Cassazione ha confermato la condanna all’ergastolo per il maxiprocesso Spartacus. Il 13 ottobre 2010 la Corte d’assise di Latina condanna Zagaria l’ergastolo come mandante dell’omicidio di Pasquale Piccolo, ucciso il 21 luglio 1988 a Gaeta. Sempre la Corte d’Appello di Latina, il 15 ottobre 2010 infligge a Zagaria una nuova condanna all’ergastolo.

