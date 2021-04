Michele Zagaria, storia vera Sotto copertura/ Le parole dopo la cattura: “Lo Stato…”

Storia vera Sotto copertura, Michele Zagaria boss soprannominato il ‘Padrino di Casapesenna’

Michele Zagaria detto ‘Capastorta’ è il boss mafioso appartenente al clan dei casalesi antagonista della fiction Sotto copertura che si ispira direttamente alla vicenda del suo arresto. Zagaria, cresciuto tra le strade di San Cipriano d’Aversa (Caserta), è entrato a far parte della Camorra quando era ancora molto giovane, diventando subito luogotenente della zona compresa tra San Cipriano d’Aversa e Casapesenna. Da qui l’ulteriore soprannome di ‘Padrino di Casapesenna’, così come viene citato nelle serie tv che raccontano la sua storia. Michele Zagaria era ricercato da 16 anni, quando nel 2011 finì in carcere dopo un blitz da parte del personale della III Sezione della Squadra Mobile di Napoli. Ora, i gruppi consiliari della maggioranza di Aversa vorrebbero conferire al magistrato Catello Maresca la cittadinanza onoraria ‘per la coraggiosa e impavida attività investigativa’ che permise agli inquirenti di mettersi finalmente sulle tracce del boss.

Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi 24 aprile: Erin a caccia di cadaveri e..

Michele Zagaria, dopo la cattura ammise: “Lo Stato vince sempre”

In effetti, l’arresto di Michele Zagaria ha costituito un risultato storico per la terra campana, da troppi anni segnata dagli orrori perpetrati dalla sua cosca. Zagaria fu trovato in un bunker di cemento armato costruito sotto un’abitazione di Casapesenna, dove i carabinieri lo colsero senza più vie di fuga ed elettricità. Furono questi i motivi che lo spinsero ad arrendersi; all’operazione presero parte anche il Servizio Centrale Operativo della Polizia di Stato, la Squadra Mobile di Caserta e il Reparto Prevenzione Crimine Campania. ‘Regista’ delle indagini, un pool di magistrati della Dia di Napoli. Dopo la cattura, il ricercato rivolse le sue prime parole al procuratore: “Avete gridato voi lo Stato ha vinto? Lo avete detto voi? Lo Stato vince sempre, lo so”. Michele Zagaria era il capo del clan dei casalesi e ‘re del cemento’ a livello nazionale, avendo interessi negli appalti pubblici di Campania, Lazio, Toscana, Umbria, Abruzzo, Lombardia, Emilia-Romagna e persino del territorio delle ’ndrine calabresi.

LEGGI ANCHE:

FBI 3/ Anticipazioni episodio oggi 24 aprile: Tiffany in crisi?Sotto Copertura 2 La Cattura di Zagaria/ Anticipazioni puntata 24 aprile: indagini a rischio? (Replica)

© RIPRODUZIONE RISERVATA