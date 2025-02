MICHELE ZARRILLO, “UNA ROSA BLU”: SNOBBATA A SANREMO E POI DIVENTATA…

Michele Zarrillo, chi è il cantautore ospite questa sera nel nuovo appuntamento su Rai 1 con “Ora o mai più”? Questa sera, infatti, nello show condotto da Marco Liorni e dedicato a tutti quegli artisti ed ex big della musica oggi dimenticati, a cui viene concessa una nuova chance di uscire dal cono d’ombra, ci sarà la presenza del 67enne cantautore romano, assieme ad altri ospiti storici della scena italiana, che avrà anche modo di parlare della sua carriera e della propria musica. E, in attesa di scoprire cosa proporrà il diretto interessato durante questa ospitata, possiamo raccontare qualcosa di lui, ricordando anche alcuni drammi che hanno segnato la sua vita, come la prematura perdita di un fratello e l’infarto avuto più di dieci anni fa e in cui aveva avuto un ruolo fondamentale la moglie, Anna Rita Cuparo.

Maria Rosaria Puddu, chi è la mamma di Pago: "Da giovane ballavo sui tavoli con Patty Pravo"/ "Passate tante"

Nato nel 1957 nel quartiere Centocelle a Roma, figlio di genitori di origini campane e lucane, Michele Zarrillo è uno di quei nomi che immediatamente si associano al Festival di Sanremo, kermesse in cui è stato protagonista e trionfando però solamente nel 1987 nella sezione Nuove Proposte, nonostante abbia presentato spesso brani che avevano saputo unire giudizio della critica e pubblico. Gli esordi di Zarrillo risalgono agli Anni Settanta coi Semiramis, un gruppo di progressive rock (suo primo amore), poi ecco il ‘la’ a una lunga e fortunata carriera solista nel 1982 con l’album “Sarabanda”: tuttavia già nel 1979 c’era stato l’exploit al Festival di Castrocaro col brano “Indietro no”, a cui faranno seguito due presenze sul palcoscenico del Teatro Ariston e che contribuiranno a consolidarne lo status (e con la kermesse festivaliera che diventerà per lui una sorta di seconda casa), grazie anche a “Una rosa blu”, suo cavallo di battaglia che diverrà una hit solamente molti anni dopo, negli Anni Novanta, quando Zarrillo pubblica forse i suoi migliori album e vendendo gran parte di quei 4 milioni di dischi associati al suo nome.

Enrico Ruggeri, chi è: vita e carriera/ "Sogno un futuro in cui nessuno va a vedere Tony Effe perché..."

ZARRILLO, “ATTACCHI DI PANICO? MI PORTO DIETRO QUESTA PAURA DA QUANDO…”

Tuttavia, come accennato, non sono mancati momenti duri nella vita di Michele Zarrillo, sposato da tanti anni con Anna Rita Cuparo (parliamo quest’oggi di lei in un pezzo a parte, tracciando un breve ritratto della loro storia d’amore), la donna con cui sta oramai da tanti anni e madre di due dei suoi tre figli: infatti, dopo essere diventato padre nel 1981 della sua primogenita, Valentina, nata nel corso di una sua lunga, precedente relazione, l’artista capitolino aveva avuto altri due figli, Luca, nel 2012, e poi Alice, nata due anni dopo. “Se non ci fosse stata mia moglie accanto, sarei morto” aveva spiegato Zarrillo all’indomani dell’infarto che l’aveva colpito nel giugno del 2013, aggiungendo che era stata la presenza ma soprattutto la prontezza della sua Anna Rita a salvargli letteralmente la vita.

Valerio Scanu, chi è il marito Luigi Calcara /"A volte litighiamo per sciocchezze", poi il desiderio di figli

Per quanto riguarda invece il lutto di cui sopra, va ricordato che qualche tempo dopo, nel luglio del 2017, Michele Zarrillo aveva perso l’amato fratello maggiore Maurizio, assieme al quale aveva suonato agli esordi nel gruppo dei Semiramis. In quella circostanza, a darne l’annuncio era stato il suo amico e collega Giampiero Artegiani (purtroppo venuto anche lui a mancare qualche anno fa), con un messaggio sui social: “Senza preavviso, sei passato in un’altra dimensione lasciandoci tutti costernati, addolorati, affranti” si leggeva nel post dedicato a Maurizio Zarrillo. Della vicenda, il diretto interessato non ne ha mai parlato spesso: tra dolori famigliari e l’infarto, ad ogni modo l’artista aveva rivelato tempo addietro di soffrire di attacchi di panico sin dagli Anni Ottanta, spesso sperimentati prima di salire sul palco. Un problema che risale all’anno prima del Festival del 1986: “Ho avuto un crollo e questa paura me la porto dietro da tanto tempo”.