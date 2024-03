Michele Zarrillo choc a Domenica In: “Mia moglie mi ha salvato dall’infarto”/ “Grazie a lei non sono morto”

Michele Zarrillo choc a Domenica In: “Mia moglie mi ha salvato la vita”

Michele Zarrillo è stato ospite nella puntata di oggi di Domenica In, 17 marzo 2024, ed ha concesso una lunga intervista a Mara Venier dove ha parlato della sua musica spiazzando la conduttrice con una confessione choc. Innanzitutto ha premesso che durante la sua carriera ha sempre avuto bisogno di lunghe pause. “Ho sempre amato la musica, anche nel periodo in cui stavo fermo, ogni 4/5 anni.” Negli anni scorsi ha avuto un infarto ed a salvarle la vita a Michele Zarrillo è stata la moglie Anna Rita Cuparo: “Ho avuto momenti molto difficili e grazie alla mia moglie sono qui perché io l’avevo presa un po’ alla leggera invece lei è stata repentina nel chiamare i soccorsi ed invece in quei momenti essere veloci è fondamentale.”

E sull’attuale moglie Anna Rita Cuparo Michele Zarrillo ,ha rivelato di averla incontrata e conosciuta a Domenica In. I due hanno più di vent’anni di differenza un giorno che lui è stato ospite a Domenica In lei era presente perché sostituiva la violoncellista. “Io le fa facevo sempre la battuta ‘e mannaggia se avevo qualche anno in meno’ ma io avevo più paura di lei, ero molto più prudente. Lei invece con il tempo mi ha sempre più convinto, si è sobbarcata i mie figli…” Ed adesso stanno insieme dal 2001 ed hanno due figli insieme. Il cantante, invece, ha una figlia più grande che tra pochi giorni si sposa.

Michele Zarrillo e il piccolo ipreivisto a Domenica In: “Il problema è che mi emoziono”

Durante la chiacchierata con Mara Venier, Michele Zarrillo ha regalato un medley dei suoi più grandi successi, da Cinque giorni che ti ho perso a Un rosa blu. Tuttavia, a causa della sua nota ed estrema sensibilità, prima di intonare quest’ultimo brano al pianoforte, il cantautore ha avuto un piccolo imprevisto ed alla padrona di casa ha ammesso: “Il problema sono io che mi emoziono.” E subito la performance è ritornato sull’argomento per scusarsi e chiarire che cosa era successo: “Chiedo scusa ci siamo un po’ scollati per un attimo ma non sentivo bene”

Un aneddoto curioso che ha raccontato a Domenica In, invece, riguarda la sua carriera. Nel 1982 Michele Zarrillo ha partecipato a Sanremo ma non ha avuto molta fortuna ed è stato eliminato subito. E invece pochi anni dopo nel 1987 non solo è riuscito a partecipare al Festival di Sanremo ma ha vinto la sezione giovani con il brano La notte dei pensieri.











