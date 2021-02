Michele Zarrillo/ “Dopo l’infarto la rinascita, ho avuto paura ma..”

Michele Zarrillo torna in tv con la sua musica

Una vera e propria rinascita quella di Michele Zarrillo che lo scorso anno si è presentato al Festival di Sanremo 2020 dopo un momento molto complicato e questa sera farà lo stesso ospite di A Grande richiesta (Parlami d’amore). Proprio qualche anno fa il cantante ha rischiato di morire per via di un infarto che lo ha colpito ma che, per fortuna, ha potuto lasciarsi alle spalle tornando sul palco a fare quello che ama, ovvero la sua adorata musica. Lui stesso ha raccontato all’epoca: “Tre anni e mezzo fa ho rischiato di morire. Pensavo di non poter più cantare, figuriamoci arrivare qui ad affrontare di nuovo questo palco, che è sempre una grande prova emotiva”. Era il giugno del 2013 quando Michele Zarrillo è stato colpito da infarto mentre si trovava nella sua casa ed è stato subito trasportato in ospedale in codice rosso per un lungo intervento da cui, alla fine, è uscito vivo.

L’infarto che lo ha quasi ucciso e la rinascita…

Michele Zarrillo ha raccontato di quei momenti al settimanale Gente: “Ho avuto un infarto. Me la sono vista veramente brutta. Per fortuna non ero in casa da solo, l’ambulanza arrivò in soli sette minuti e l’ospedale era dietro casa mia. Mi operarono d’urgenza e mi misero cinque stent. Ho avuto paura, tanta, di perdere tutto e non solo la carriera”. L’unica cosa che lo ha tenuto in vita è l’amore per i propri figli, il suo pensiero che i due potessero crescere da soli, senza di lui, gli ha dato la forza di andare avanti e uscire da una situazione terribile. Lui stesso ha definito il suo ritorno in piedi e sulle scene un vero e proprio miracolo perché dopo un infarto come il suo è difficile farlo: “Quando ho fatto il primo elettrocardiogramma sotto sforzo e andava tutto bene mi sono commosso”. Per fortuna potremo ancora sentire la sua voce e le sue canzoni.



