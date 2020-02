MICHELE ZARRILLO E FAUSTO LEALI, DUETTO SANREMO 2020/ “Deborah” torna al Festival

Michele Zarrillo torna sul palcoscenico del Festival di Sanremo 2020 nella serata di “Sanremo 70” per cantare “Deborah” in duetto con Fausto Leali. La performance canora sarà votata dai componenti dell’Orchestra di Sanremo e i voti si andranno a sommare alla classifica generale che ha visto il cantautore romano classificarsi al quinto posto nella classifica parziale della seconda serata. Un buon risultato per Zarrillo che torna a Sanremo a distanza di pochi anni dalla sua ultima partecipazione con una canzone “Nell’estasi e nel fango” che ha convinto il pubblico e la giuria demoscopica. Nella classifica generale parziale, infatti, Michele Zarrillo si è piazzato al nono posto lasciandosi dietro grandi nomi come Rita Pavone e le nuove leve Achille Lauro, Elettra Lamborghini e Junior Cally.

Fausto Leali e Michele Zarrillo: Deborah per 2 Big del Festival

Il Festival di Sanremo 2020 sarà impreziosito dalla presenza di un talento tra i più cristallini della musica italiana. Stiamo parlando di Fausto Leali, cantautore originario di Nuvolento in provincia di Brescia che è conosciuto da tutti con il soprannome di Negro bianco, grazie a una voce caratteristica. Leali torna alla kermesse canora per duettare con il collega Michele Zarrillo, in occasione della serata speciale di oggi dedicata alle cover dei pezzi storici del Festival. I due interpreteranno il brano “Deborah”, uno dei maggiori successi della carriera di Leali e presentato da quest’ultimo proprio sul palco dell’Ariston, nel 1968. In quella occasione, si classificò al quarto posto e si esibì in coppia con la star della musica soul Wilson Pickett. Gli autori del pezzo sono Vito Pallavicini, Paolo Conte, Giorgio Conte e Pino Massara.

FAUSTO LEALI IN DUETTO CON LA SUA DEBORAH

Oggi ci sarà l’occasione per ascoltare una versione molto particolare della canzone, con una contrapposizione naturale tra l’impatto interpretativo di Zarrillo e la prorompenza vocale di Leali. Non è la prima volta che i due artisti cantano insieme. Infatti, un’esibizione analoga risale alla terza puntata del varietà di Rai Uno Celebration, tenutasi il 28 ottobre del 2017 con la conduzione di Neri Marcorè e Serena Rossi. Nell’occasione, Michele e Fausto cantarono insieme “Un’ora sola ti vorrei” nella versione di The Showmen. Una performance molto potente, che lascia presagire diversi spunti di interesse anche per il Festival di Sanremo 2020. Nato il 29 ottobre 1944, Fausto Leali ha iniziato la sua lunga carriera nel 1961 ed è riuscito sempre a contraddistinguersi per una voce roca e penetrante, tanto amata da parte di un vasto pubblico.

LE PRESENZE AL FESTIVAL

La sua grinta fuori dal comune e la sua capacità di interpretare al meglio ogni pezzo hanno fatto il resto, insieme al suo talento da compositore. Può vantare ben tredici partecipazioni al Festival di Sanremo in qualità di concorrente, tra le quali spicca la vittoria nel 1989 in coppia con Anna Oxa grazie al brano “Ti lascerò”. Per il resto, è giunto in quarta posizione in ben quattro occasioni, grazie ai brani “Deborah” (1968, con Wilson Pickett), “Un’ora fa” (1969, con Tony Del Monaco), “Io amo” (1987) e “Ora che ho bisogno di te” (2002, con Luisa Corna). In tempi molto recenti, Leali si è fatto notare per aver assunto le sembianze del Mostro in occasione della prima edizione del talent show Il Cantante Mascherato. Nell’occasione, l’artista è giunto al quinto posto dopo essere stato eliminato dal Mastino napoletano e, di conseguenza, smascherato dalla produzione del programma.



