Michelle a X Factor 2025 Live Show: il suo percorso nel talent nel segno dell'originalità, come stupirà il pubblico dopo "En e Xanax" in chiave elettronica?

Michelle a X Factor 2025 Live Show: il suo percorso dall’inizio

Tra le proposte più interessanti di X Factor 2025 troviamo sicuramente Michelle che, dopo aver superato brillantemente tutte le fasi del talent, è sbarcata ai Live Show nella squadra di Francesco Gabbani. Questa sera va in onda una nuova puntata del programma e tornano sul palco i cantanti ancora in gara, inclusa la giovane artista originaria di Riccione e con una profonda passione per le sonorità elettroniche di respiro internazionale.

23 anni e tantissima energia da sprigionare sul palco, Michelle ha iniziato il suo percorso a X Factor 2025 portando diverse canzoni sempre rivisitate in chiave house ed elettronica. Dal brano Al telefono di Cesare Cremonini al suo inedito Libellule presentato ai Bootcamp, sino all’interpretazione di Fai rumore di Diodato in occasione delle Last Call.

Decisamente temeraria, invece, la decisione di portare sul palco En e Xanax di Samuele Bersani in versione elettronica, nella prima puntata dei Live Show andata in onda la scorsa settimana. Un brano intimo e delicato, una chicca del repertorio cantautoriale italiano, completamente stravolto nelle sonorità ma che ha comunque saputo sorprendere.

Michelle, originalità e identità “elettronica”: cosa canta dopo En e Xanax?

Michelle a X Factor 2025 Live Show ha sorpreso tutti con En e Xanax in chiave elettronica, spogliando il brano della sua aura cantautoriale e facendolo suo con un tocco di folle originalità. Il risultato è comunque sorprendente, con Paola Iezzi che ha definito l’esperimento “riuscito” e con Jake La Furia che si è congratulato con lei per l’arrangiamento moderno.

La chiave del successo di Michelle è sempre stata sinora l’inconfondibile identità artistica, originale e autentica nel suo genere, mai snaturata nel corso delle puntate. Lo stesso Achille Lauro ammise che questo è un po’ il suo punto di forza, poiché “quello che proponi manca nel mercato discografico”.

La giovane cantante sarà in grado di proseguire su questa strada, senza snaturarsi ma giocando sulla sua originalità che è stata sinora la chiave del suo successo? Questa sera arriva una nuova importante sfida ai Live Show e sicuramente Francesco Gabbani saprà come valorizzare al meglio il suo talento attraverso l’assegnazione del nuovo brano.