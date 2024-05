Michelle Bertolini, chi è la fidanzata Ignazio Boschetto e matrimonio/ “Ho trovato la persona giusta”

Michelle Bertolini e Ignazio Boschetto de Il Volo presto saranno marito e moglie. Proprio così, il cantante del trio Il Volo è pronto al grande passo del matrimonio con la modella Michelle Bertolini. Un amore importante quello nato tra il cantante italiano e la ex modella, Miss Venezuela Internacional 2013, oggi di professione imprenditrice. I due si sono conosciuti diverso tempo fa e per Ignazio Boschetto è stato l’inizio di un grande amore. Dopo la relazione con la ballerina brasiliana Ana Paula Guedese, il cantante de Il Volo si è follemente innamorato della bellissima Michelle che in passato ha vinto il titolo di Miss Venezuela Internacional. Ma chi è la fortunata moglie del tenore italiano?

Classe 1994, Michelle è nata il 15 giugno a Caracas in Venezuela e ha un passato prestigioso nel mondo dello sport. Nel dettaglio Michelle ed è un ex campionessa di tennis. A causa di un infortunio al ginocchio però ha dovuto appendere le scarpette al chiodo e ha iniziato così a lavorare nel mondo della moda sfilando come modella. Nel 2013 la sua bellezza ha conquistato il concorso di bellezza di Miss Venezuela Internacional.

Ignazio Boschetto de Il Volo e la proposta di matrimonio alla fidanzata Michelle Bertolini

Dal mondo della moda a quello dell’imprenditoria il passo è breve. Lo sa bene Michelle Bertolini, ex Miss Venezuela Internacional, e futura moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo. Dopo aver lavorato nel mondo della moda, infatti, la ragazza ha iniziata a lavorare nel mondo dell’imprenditoria e in particolare della ristorazione creando un ristorante di sushi. Si tratta di Kiko Sake Sushi by Bertolini a Caracas. Non solo, la futura moglie di Ignazio Boschetto lavora anche come importatrice di vini italiani. L’amore tra i due è scattato diverso tempo fa, ma è stato talmente forte da spingerli al grande passo del matrimonio.

La proposta di matrimonio è arrivata all’improvviso con la fidanzata di Ignazio Boschetto che ha condiviso la sua gioia con un post social. “Sì, mille volte sì amore mio! Voglio passare la mia vita con te…Ti amo tanto!” – ha scritto su Instagram postando una foto anche dell’anello ricevuto dal suo amore Ignazio Boschetto. Proprio il cantante de Il Volo non nasconde la gioia: “a un certo punto della vita, sogni una famiglia. Ho trovato la persona giusta e sono felicissimo”.











