Ancora davanti agli occhi avrà il giorno della proposta; chissà Ignazio Boschetto come aveva immaginato il giorno del grande passo con colei che oggi è ufficialmente sua moglie: Michelle Bertolini. “Mille volte sì”, una doppia risposta affermativa da parte dell’ex tennista, sia al cantante che gioiosamente palesata sui social. Il tempo, da quel giorno, a passi da gigante è arrivato al fatidico 12 settembre dello scorso anno; data che resterà per sempre nel cuore di Ignazio Boschetto e sua moglie Michelle Bertolini.

Prima il rito civile, poi una celebrazione intima con amici e componenti delle rispettive famiglia; in ogni caso, un giorno da sogno per Ignazio Boschetto e sua moglie Michelle Bertolini che hanno salutato la scorsa estate unendosi in matrimonio. “Non potevo chiedere di più, sono troppo felice”, raccontava il cantante in una recente intervista a Verissimo sottolineando come quel lieto giorno sia stato senza dubbio tra i più importanti della sua vita.

Non molti sanno che Michelle Bertolini – moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo – poteva affermarsi come talento cristallino del tennis; da giovane ha coltivato con grande diligenza e determinazione la passione sportiva ma un intoppo non da poco ha posto fine al sogno di vivere i grandi palcoscenici della disciplina. Infatti, colpa di un infortunio al ginocchio, ha dovuto accettare l’idea di dare un nuovo volto alle sue ambizioni professionali e per il futuro. Nel tempo si è dunque affermata anche nel mondo della moda; in particolare alcuni anni fa è stata eletta Miss Venezuela Internacional.

Oggi Michelle Bertolini – moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo – non dimentica i suoi trascorsi nel mondo della moda ma il baricentro della sua attività è l’imprenditoria. Dall’importazione di vini dall’Italia al Venezuela alla gestione di un ristorante di Sushi proprio nella sua città di origine, Caracas.