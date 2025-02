Michelle Bertolini è la moglie di Ignazio Boschetto, la modella di origine Venezuelana ed il tenore de Il Volo si sono sposati lo scorso 12 settembre con una cerimonia intima alla quale erano invitati solo i membri della famiglia e pochi amici, tra cui gli altri membri del gruppo Gianluca Ginoble e Piero Barone. La coppia si era conosciuta l’anno prima e aveva poi deciso di celebrare le nozze dopo un periodo di fidanzamento, per celebrare quello che lo sposo stesso aveva definito nel giorno del matrimonio: “Un grande amore da film“, nato da un colpo di fulmine e da un semplice sguardo “In cui mi sono perso e non ne sono più uscito“.

Boschetto era appena uscito dalla precedente relazione con la ex fidanzata, la ballerina Ana Paula Guedes, quando ha conosciuto la 30enne ex tennista che aveva appena iniziato una nuova carriera da imprenditrice nel settore dell’import di vini. Da quel momento i due sono stati sempre inseparabili, fino al giorno in cui si sono scambiati le promesse che lei aveva annunciato sui social scrivendo: “Non vedo l’ora di sposarmi, quando incontri la persona giusta la riconosci subito, non ha senso aspettare“.

Chi è Michelle Bertolini, l’imprenditrice venezuelana moglie di Ignazio Boschetto de Il Volo

La moglie del tenore de Il Volo, Ignazio Boschetto, è Michelle Bertolini. Nata nel 1994, il 15 giugno, l’italo venezuelana ha avuto un passato da sportiva oltre che da modella. Era infatti considerata una promessa del tennis, ma ha poi dovuto abbandonare la carriera da professionista a causa di un incidente che le aveva provocato un infortunio al ginocchio. Successivamente, nel 2013, la ragazza è stata incoronata Miss Venezuela International e ha iniziato a lavorare come modella.

Sempre proseguendo con la moda ha deciso di portare avanti anche un progetto imprenditoriale nel campo del vino, importando in particolare prodotti di qualità italiana nel suo paese, nel quale ha aperto anche una cantina che porta il suo nome. Oltre a questo, ha anche aperto un ristorante di sushi nella città di Caracas che si chiama “Kiko Sake Sushi by Bertolini“. Molto attiva sui social, in particolare su Instagram, dove ha più di 200mila followers, Michelle, pubblica spesso foto insieme al marito. L’ultima in occasione delle feste di Natale, uno scatto che li ritrae sul divano in atteggiamenti affettuosi e vestiti con abiti a tema natalizio, insieme al loro cane Arturo.

