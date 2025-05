Chi è la moglie di Ignazio Boschetto

Da qualche tempo nella vita di Ignazio Boschetto è arrivato l’amore con la moglie Michelle Bertolini. La donna è diventata la dolce metà del cantante de Il Volo, è una ex tennista professionista, miss Venezuela Internacional 2013 e imprenditrice ha annunciato di recente di essere in dolce attesta. I due si sono uniti prima con rito civile, poi con un matrimonio aperto alle famiglie, nel corso di una intervista a Verissimo Ignazio Boschetto ha scherzato, rispondendo alle critiche ricevute: “Abbiamo fatto rito civile con amici e più persone, poi un matrimonio intimo con la famiglia. Lei stupenda e io meno? Lo sapevo, menomale ci sono donne che guardano la parte interiore e non solo quella esteriore” le parole del cantante nel programma di Silvia Toffanin su Canale Cinque.

I due si sono uniti in matrimonio ufficialmente nel 2023 e ovviamente alla cerimonia hanno preso parte anche gli altri due membri de Il Volo, Gianluca e Piero, un evento tanto voluto da entrambi, con Ignazio Boschetto che ha ammesso: “A un certo punto nella vita si vuole costruire una famiglia, per me era arrivato quel momento”.

Ignazio Boschetto e l’amore con Michelle Bertolini: “Mi piace viverla”

Michelle Bertolini ha cambiato diverse prospettive nella vita di Ignazio Boschetto, il noto cantante de Il Volo sta vivendo una fase serena di vita privata. Dal 2023 è stato ufficializzato il matrimonio con la modella, divenuta in fretta una parte centrale della sua vita:

“Mi piace viverla e averla, sentirmi in questa dimensione, cosa posso chiedere di più, sono felice di questa fase della mia vita” ha ammesso Ignazio Boschetto riguardo al suo amore con Michelle Bertolini. Una speciale storia d’amore che si è tramutata in matrimonio, tanta felicità e gioia ha dunque travolto il cuore del cantante de Il Volo, più sereno che mai non solo artisticamente.

