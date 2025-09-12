Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto: i due si sono sposati nel 2024 e l'anno successivo hanno avuto il figlio Gabriele

Da qualche anno nella vita di Ignazio Boschetto è arrivato l’amore. Il tenore de Il Volo ha conosciuto nel 2022 Michelle Bertolini, ex miss Venezuela di origini italiane. Modella, ma anche imprenditrice nel campo della ristorazione, Michelle è arrivata come un fulmine nella vita del cantante, che in poco tempo si è trovato a dover fare i conti con un grande amore. Tra loro, infatti, c’è stato un vero e proprio colpo di fulmine che in poco tempo ha portato entrambi a fare passi importantissimi: pochi mesi dopo il loro primo incontro, sono arrivate le nozze.

Certi del legame che li univa, Michelle Bertolini è diventata la moglie di Ignazio Boschetto nel settembre del 2024, con una splendida cerimonia. Appena un anno dopo, la loro vita si è arricchita ancor di più con l’arrivo di un bebè, Gabriele, nato solo pochi giorni fa. Una gravidanza, quella di Michelle, che dunque è arrivata appena pochi mesi dopo le nozze. Inizialmente la moglie di Ignazio Boschetto e l’artista pensavano di aspettare una femminuccia ma la morfologica ha ribaltato le loro convinzioni: a settembre del 2025 è nato così Gabriele.

Michelle Bertolini, moglie di Ignazio Boschetto: “Ci chiediamo come sarai”

Poco prima di mettere al mondo Gabriele, Michelle Bertolini aveva condiviso una dolcissima foto con il pancione, scrivendo: “Prossima settimana ti avremo tra le nostre braccia. Ogni giorno ci chiediamo come sarai, a chi assomiglierai, se sarai calmo come la mamma o pazzo come papà”. L’arrivo del piccolo ha unito ancor di più Michelle Bertolini e il marito, che in pochi anni hanno costruito passo dopo passo la loro famiglia: dal primo incontro alle nozze fino all’arrivo del bimbo. Per quanto riguarda la moglie di Ignazio Boschetto, che da bambina era una promessa del tennis, possiamo dire che si è poi dedicata alla moda con ottimi risultati, fino a diventare Miss Venezuela International nel 2013.

