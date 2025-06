Ignazio Boschetto de Il Volo e sua moglie Michelle Bertolini attendono con ansia l'arrivo della prima figlia Bianca: "il nostro centro del mondo"

Ignazio Boschetto non potrebbe essere più felice al fianco di sua moglie Michelle Bertolini. I due si sono sposati pochi mesi fa e sono sereni ed innamorati. Tra il cantante de il Volo e la sua dolce metà è scattato un vero e proprio colpo di fulmine che li ha portati a bruciare le tappe e ora, per loro grande gioia, ad attendere l’arrivo della figlia, che si chiamerà Bianca. Un annuncio che ha mandato in subbuglio i fan de Il Volo, con il futuro papà Ignazio Boschetto che scalpita.

D’altronde già in una intervista a Verissimo aveva confessato di aver trovato il suo equilibrio perfetto al fianco di Michelle e di non aver alcun timore di correre con lei al suo fianco. Ebbene oggi la coppia attendente trepidante l’arrivo della figlia, che andrà ad impreziosire ulteriormente la loro storia d’amore.

Ignazio Boschetto e la moglie Michelle Bertolini in trepidante attesa per la figlia in arrivo

“Abbiamo desiderato tanto questo momento”, le dolcissime parole scelte da Ignazio Boschetto e la moglie Michelle Bertolini nella didascalia di foto in cui annunciavano ai fan la lieta notizia. Il loro amore, dunque, porta altro amore, anzi un vero e proprio dono, come amano definirlo il cantante e la moglie. “La vita ci ha sorpresi ancora. Non vediamo l’ora di vedere nostra figlia, di crescerla, di farle conoscere il mondo e di conoscere il meraviglioso privilegio di essere papà e mamma”, le splendide parole della coppia.

Insomma, Ignazio Boschetto e sua moglie sembrano già proiettati al loro futuro da genitori e non hanno alcuna paura di stravolgere le loro abitudini. “Nel nostro mondo adesso c’è Bianca”, hanno detto il cantante e la compagna sui social, facendo capire chiaramente che hanno già cominciato il conto alla rovescia. La famiglia si allarga…