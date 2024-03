Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares scomparse in provincia di Ravenna/ Hanno 12 e 13 anni, l’ipotesi

Apprensione per la scomparsa di due minorenni in provincia di Ravenna: Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares hanno 12 e 13 anni e le loro tracce si sarebbero perse mercoledì da Alfonsine e Cotignola, dove sarebbero state viste l’ultima volta prima della sparizione. Lo riporta Il Resto del Carlino, secondo cui le rispettive famiglie delle due ragazzine avrebbero lanciato appelli sui social per sollecitare l’attenzione di tutti e ritrovarle. Una delle due minori sarebbe di Fusignano.

L’ultimo avvistamento di Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares risalirebbe alla mattina del 27 marzo scorso. Stando a quanto finora emerso, sono amiche e i loro telefoni sarebbero stati localizzati nella zona di Napoli il giorno seguente. Poco prima della scomparsa, la madre di Michelle Carlucci, ricostruisce Il Corriere della Sera, avrebbe accompagnato la figlia alle scuole medie di Alfonsine ma la 12enne non sarebbe entrata in classe. Neppure Sofia Rivera Alvares sarebbe entrata a scuola.

Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares scomparse nel Ravennate, l’appello delle famiglie e l’ipotesi

Le famiglie delle due minorenni Michelle Carlucci e Sofia Rivera Alvares, scomparse il 27 marzo scorso nel Ravennate, hanno denunciato l’accaduto ai carabinieri e le indagini, riporta ancora il quotidiano, sono in mano ai militari della Compagnia di Lugo. Sui social diversi appelli per ritrovare le ragazzine.

Nella vicenda si è insinuata un’ipotesi che ora sarebbe al vaglio degli inquirenti: l’ultima localizzazione dei cellulari delle minorenni sarebbe in Campania, precisamente nella zona di Napoli, e potrebbe non essere un caso. Stando a quanto trapelato, infatti, uno dei parenti delle giovani avrebbe appreso che una di loro avrebbe pianificato un viaggio proprio nella regione per incontrare una ragazza conosciuta online. Entrambi i telefonini delle ragazzine risulterebbero spenti o non raggiungibili dopo aver agganciato le celle intorno al capoluogo campano. L’amministrazione comunale di Alfonsine ha diffuso un appello attraverso i social: “Confermiamo la notizia che Michelle Carlucci, 12 anni, è scomparsa da Alfonsine. La famiglia ha diramato un avviso e chiede l’aiuto di tutti per ritrovarla“.

