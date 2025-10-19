Michelle Cavallaro rischia l'eliminazione ad Amici 25: chi è la cantante e star del web che ha partecipato a Il Collegio

Tra i protagonisti di Amici 25 c’è senza dubbio Michelle Cavallaro, cantante della squadra di Lorella Cuccarini. Michelle sta facendo molto parlare di sé, dato che la giovane era già un personaggio conosciuto prima di entrare nel talent show. Difatti, ha iniziato la sua carriera nel mondo dello spettacolo nel 2017, a soli 14 anni, grazie alla partecipazione a Il Collegio. Da allora, è diventata molto popolare soprattutto sui social, in particolare su TikTok, guadagnando un grande seguito.

Amici 25, chi è il cantante Opi: il presunto flirt con Michelle/ L'esito della sfida

Non solo, ha pubblicato anche un libro dal titolo 9 passi per arrivare a te, in cui parla della scomparsa di suo padre. Dopodiché, Michelle ha attirato l’attenzione anche per la sua vita sentimentale. In passato, infatti, è stata legata a personaggi conosciuti come l’ex allievo di Amici Alex Wyse o Junior Iacono. Dopo il suo ingresso nel programma di Maria De Filippi, invece, pare essersi avvicinata in modo particolare al cantante Opi, con il quale sembra essere già nato un flirt.

Amici 25/ Anticipazioni e diretta puntata 19 ottobre 2025: Irama, Anbeta e Chiamamifaro ospiti

Michelle a rischio ad Amici 25: la nuova sfida della cantante

Il percorso di Michelle ad Amici 25, però, potrebbe essere già a rischio. Difatti, nella puntata registrata giovedì 16 ottobre, la cantante si è classificata al penultimo posto nella classifica stilata dal giudice esterno Irama, finendo così in sfida. Questo significa che, la prossima settimana, Michelle dovrà affrontare una gara per mantenere il suo posto nella scuola, riuscendo a restare solo se batterà il suo o la sua sfidante. Cosa succederà quindi? Non resta che attendere per scoprirlo.