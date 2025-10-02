Michelle Cavallaro ammette le sue insicurezze ad Amici 25, parlando delle critiche che riceve sui social: "Pensano sia qui perché ho tanti follower"

Michelle Cavallaro non è un volto del tutto nuovo alla TV. La nuova allieva di Amici 25 ha già fatto Il Collegio ed è anche una star del web, dove conta oltre 600mila follower. Motivo per il quale, molti spettatori del talent di Canale 5 hanno ritenuto che sia stata scelta non per le sue doti canore ma per il suo seguito social. Una critica che è giunta fino alla diretta interessata, che nella casetta ha espresso tutte le sue insicurezze in merito a questo aspetto.

“Gli hater mi spaventano, – ha ammesso Michelle parlando con Penelope – io non voglio leggere niente. Tante cose toccano, io sono molto fragile su questo aspetto, e mi rendo conto di essere preoccupata.” Così ha aggiunto: “Io paura che la gente pensi che io sono qui perché ho tanti follower, è una cosa che a prescindere non andrà via. Io vorrei trovare il modo… per me Amici è una rivincita anche per questo aspetto qui”. ha spiegato.

Michelle Cavallato di Amici 25 ammette le sue insicurezze. “Ossessionata dalla perfezione”

Parlando, poi, del suo lavoro sui social, Michelle ha spiegato di far spesso fronte a molte insicurezze anche su quel fronte: “Comunque i social, se li usi nel modo giusto, ovvero senza esserne dipendente, sono anche un mezzo di comunicazione importante, soprattutto per chi fa musica. Però per chi invece lavora sui social, come creator in generale, rischi cdi vivere solo per quello e sei ossessionato perché quel contenuto lo devi fare perfetto. Ne diventi ossessionato, vai alla ricerca della perfezione, perché sui social tutto è perfetto…”. La cantante ha dichiarato che il confronto con altre creator, “più belle, più brave”, le ha spesso creato del disagio.