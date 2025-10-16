Michelle Cavallaro di Amici 25 è fidanzata con un' ex allieva? Rumor e indiscrezioni su un presunto flirt in corso con Nicol Castagna

Michelle Cavallaro di Amici 25 è fidanzata con un’ex allieva? Spuntano rumor e segnalazioni

È iniziata una nuova edizione di Amici di Maria De Filippi ed il pubblico sta iniziando ad appassionarsi alla crescita professionale e personale degli allievi sia di ballo che di canto. E tra di loro c’è anche Michelle Cavallaro, cantante 22 anni allieva di Lorella Cuccarini che proprio nel daytime trasmesso ieri ha rischiato di essere eliminata dalla scuola. Messa in sfida ha portato il suo inedito ma ha dovuto fare i conti con Anna Pettinelli che, considerandola non adatta alla scuola perché carente nelle Cover, l’ha messa in difficoltà. Per sua fortuna, tuttavia, Michelle di Amici 25 ha vinto la sfida e continua il suo percorso nel reality.

Adesso invece la giovane cantante è finita al centro dell’attenzione non per il suo talento o il suo percorso nella scuola ma per una segnalazione riportata da Deianira Marzano che come tale va presa con le pinze. Pare infatti che sia un flirt in corso tra Michelle Cavallaro di Amici 25 ed un’ex allieva del 21esima edizione del talent, Nicol Castagna. All’esperta di gossip, infatti, è giunta una segnalazione che va presa per quello che è, pura indiscrezione: “Michelle di Amici e Nicol Castagna (Amici 21) a maggio insieme al concerto di Vasco si baciavano. Non so se stiano ancora insieme tuttora.”



Chi è Nicol Castagna, la presunta nuova fidanzata di Michelle Cavallaro di Amici 25

Michelle Cavallaro di Amici 25 non è un volto sconosciuto, nonostante abbia solo 22 anni in passato ha partecipato ad un altro reality, Il Collegio ed è un’influencer che vanta 600mila follower su Instagram. Tuttavia sulla sua vita privata è sempre stata molto riservata. Ai tempi del reality di Rai2 ha avuto una storia con il collega Roberto Magro mentre di recente si vociferava che il suo fidanzato fosse Alex Wyse, anche lui ex allievo della scuola. Adesso pare che ci sia in corso un flirt tra Michelle di Amici 25 e Nicol Castagna. Quest’ultima ha 26 anni e sin da bambina è appassionata di musica. A cavallo tra il 2020 e il 2021 ha partecipato ad Amici di Maria De Filippi, provando a trasformare la sua passione per la musica nel suo lavoro. Nel 2022 ha fatto coming out annunciando al pubblico di essere fidanzata con Carlotta Franceschini.