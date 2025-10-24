Michelle Cavallaro ha vinto la sua seconda sfida ad Amici 25 nonostante parole dimenticate e stop in studio: scoppia la polemica

Nel corso del daytime di Amici 25 del 24 ottobre, Michelle Cavallaro ha affrontato la sua nuova sfida. L’allieva di Lorella Cuccarini è già alla sua seconda sfida a causa delle posizioni in classifica sempre basse, eppure, così come la prima volta, anche oggi è riuscita a vincere e a mantenere il suo posto nella classe del talent. Eppure, sul web si è scatenata un’accesa polemica dopo questo esito apparso a molti ingiusto. Il motivo? Una performance di Michelle andata malissimo.

Ma andiamo per ordine. Michelle è stata chiamata in studio per la sfida dove ad attenderla c’era non solo la sfidante ma anche Federica Abbate, cantante e compositrice scelta come giudice esterno. Entrambe le concorrenti sono state chiamate ad esibirsi in una cover, ed è qui che Michelle ha fatto molto male, dimenticando le parole di Material Girl di Madonna e fermandosi più volte. Al contrario, la sfidante ha portato a termine in modo egregio entrambe le prove.

Michelle Cavallaro vince di nuovo la sfida ad Amici 25 ma dimentica il testo: il web accusa

A salvare Michelle Cavallaro è stata l’esibizione sul suo singolo ‘Gipsy’, che secondo la Abbate è più maturo per il mondo discografico rispetto a quello della sfidante. Da qui la decisione di far vincere a lei la sfida. Peccato che il pubblico a casa si sia schierato per la maggiore contro questo esito, urlando allo scandalo. Michelle, secondo molti, non meritava di rimanere ad Amici 25 dopo una performance disastrosa come quella sulla cover e non può essere certo “salvata sempre dal suo singolo”. Ecco, allora, che su Instagram c’è chi scrive: “Vince la sfida una persona che ha sbagliato tutta la canzone e non una che realmente meritava, FOLLIA”; e ancora “Questa che ha vinto nonostante abbia sbagliato TUTTA la canzone, pensa come state messi.”, “Abbiamo capito che Michelle è raccomandata altrimenti non si spiega”; e infine c’è chi fa notare che “Le sfide nel daytime perché immagina giustificare scempi del genere la domenica, quando guardano tutti.”

