Durante la diretta di questa sera del programma Le Iene si tornerà a parlare ancora una volta del controverso mondo degli influencer e delle star di OnlyFans (la nota piattaforma in cui chiunque può condividere, a pagamento, contenuti per adulti auto-prodotti) puntando i riflettori sulla figura di Michelle Comi che pochissimi giorni fa sui suoi profili social ha annunciato di essersi sottoposta con successo ad un intervento di vaginoplastica: l’idea l’aveva – d’altronde – già annunciata diverso tempo fa durante una diretta per la famosa trasmissione di Radio 24 ‘La Zanzara‘ con Parenzo e Cruciani, mentre – in pienissimo stile Michelle Comi – possiamo tranquillamente ipotizzare che il generoso sponsor dell’intervento sia uno dei suoi tantissimi fan.

Filippo Tortu, chi è/ Grande promessa in gioventù, la gemma olimpica e tanti rimpianti (25 febbraio 2025)

Facendo un passetto indietro, prima di capire bene cosa sia l’intervento al quale si è sottoposta, vale la pena ricordare che Michelle Comi è un’influencer torinese che oggi ha 30 anni, diventata famosa sul web dopo aver aperto (tra le prime in Italia) un profilo sulla piattaforma OnlyFans che le ha fruttato svariate migliaia di euro; mentre a portarla agli albori della cronaca sono state diverse uscite piuttosto controverse che ha rilasciato negli ultimi mesi, vantandosi (tra le altre cose) di avere una schiera di uomini – che lei chiama “imprenditori” – pronti a viziarla soddisfando ogni suo capriccio, ma anche sostenendo una visione patriarcale del mondo.

Marcell Jacobs, chi è l'ex campione olimpico dei 100 metri/ I trionfi a Tokyo e gli alti e bassi più recenti

Cos’è e come funziona la vaginoplastica a cui si è sottoposta Michelle Comi: le parole del chirurgo plastico

Al di là dei sentimenti e delle opinioni personali sulla figura – certamente controversa, ma spesso in un’ottica puramente dedita all’engagement e al “nel bene o nel male, basta che se ne parli” – di Michelle Comi, qui vorremmo concentrarci più sulla vaginaplastica che nasce (come aveva raccontato a Cruciani e Parenzo nella loro trasmissione radiofonica) dal fatto che “uno dei miei più grandi rimpianti è che la mia prima volta è successo tutto con troppa superficialità“, definendolo un passo “per me molto importante” e “qualcosa di speciale ed unico”.

Giacomo Tortu, chi è il fratello di Filippo Tortu/ Ex sprinter, ora manager indagato per spionaggio Jacobs

Per capire cosa sia una vaginoplastica, ci riferiamo alle parole del chirurgo Paolo Mezzana rilasciate a VanityFair, spiegando che si tratta di “un intervento che genericamente indica una riduzione chirurgica del canale vaginale” che si esegue tramite “l’esportazione di muscoli dal canale vaginale” per posizionarli più vicini ai “ventri muscolari”; mentre – e potrebbe essere questo il caso di Michelle Comi, dato che non abbiamo grandi dettagli sulla procedura alla quale si è sottoposta – esistono anche “l’imenoplastica” che prevede il completo “ripristino della verginità” ricostruendo “l’imene” e “le vulvoplastiche” che prevedono “la riduzione delle piccole o grandi labbra” ai fini puramente “estetici”.