Michelle Comi: “Farei figli solo per buttarli sui social”

Torna a parlare di figli Michelle Comi, influencer e star di OnlyFans, conosciuta per i suoi contenuti hot. Più volte la giovane si è espressa contro la maternità, affermando che non vorrebbe mai un bebè: solo pochi giorni fa aveva spiegato che in caso di solitudine avrebbe comprato una borsa Prada piuttosto che mettere al mondo un figlio. Parlando al podcast Mondocash, l’influencer ha rincarato la dose utilizzando parole durissime: “Io odio le persone e i bambini ancora di più. Potrei fare dei figli quando scendo di hype, così posso buttarli sui social”.

A suo dire, lo stesso avrebbero fatto una serie di personaggi famosi che una volta persa la visibilità sui social, avrebbero deciso di fare figli. La star di OnlyFans ha lanciato non poche frecciate, affermando che così avrebbe fatto una tiktoker che tirerebbe fuori suo figlio per fare 300mila like per poi piazzarlo dai nonni. E ancora ha dichiarato: “Oppure l’influencer sarda che ha fatto un bambino che non si sa neanche chi è il padre”. Michelle Comi ha così voluto lanciare un messaggio a chi decide di fare figli per like e visibilità: “Non fateli i bambini. Dovete farli se li volete e se avete la possibilità economica. Perché almeno prendete una tata e quando non avete voglia non rompete i cogli*ni ai nonni”.

Michelle Comi, le parole sui figli fanno infuriare il web

Le parole di Michelle Comi sulla maternità non sono state affatto apprezzate sul web. Non sono mancati infatti commenti negativi nei confronti delle idee della star di OnlyFans, sommersa di critiche: e sui social si è immediatamente scatenata la caccia al nome per cercare di capire di chi parlasse Michelle nei suoi riferimenti a donne che avrebbero scelto di fare figli solo per like.