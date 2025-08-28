Chi è Michelle Cound, moglie di Chris Froome: insieme dal 2006, hanno costruito insieme una splendida famiglia.

Per 4 volte è riuscito a trionfare in una delle competizioni più ambite del ciclismo, Chris Froome non ha bisogno di presentazioni; quattro vittorie al Tour de France, 2 al Vuelta a España e non manca nel suo palmares anche il Giro d’Italia. Un campione assoluto nel mondo delle due ruote e che in queste ore sta preoccupando non poco il mondo dello sport e non solo a causa di un brutto incidente; il ciclista si trova ora presso l’ospedale di Tolone dopo quanto accaduto in allenamento con il necessario intervento dei soccorsi in elicottero. Grande apprensione, ovviamente, per la moglie di Chris Froome – Michelle Cound – che purtroppo starà vivendo momenti particolarmente delicati.

Scopriamo dunque qualcosa in più sulla vita del campione lontano dal mondo dello sport, nel suo privato, lì dove forse vive emozioni anche superiori per intensità. La dedizione che lo accompagna da anni nel mondo del ciclismo si riscontra infatti anche nella sfera privata; Chris Froome è legato praticamente da sempre a Michelle Cound, sua moglie dal 2015. Lontana dal mondo dello sport ma non per questo meno impegnata del campione; di professione si diletta come manager ma pare abbia anche una particolare propensione per la fotografia e per i viaggi. Il primo incontro tra i due risale al 2006, ben 10 anni prima del grande passo del matrimonio e insieme hanno dato alla luce 2 figli: Kellan (2015) e Katie (2018).

Michelle Cound, moglie di Chris Froome: molto più di una ‘wag, insieme da sempre

Ovviamente Michelle Cound – moglie di Chris Froome – è in prima linea quando si tratta di offrire supporto al quattro volte campione del Tour de France. Spesso la si vede in qualità di ‘wag’, prima tifosa del ciclista durante le sue gare. Ancor più intensa la vicinanza proprio in queste ore dopo la notizia del brutto incidente che avrebbe coinvolto proprio Chris Froome durante un allenamento in Francia. Lo sportivo è stato prontamente trasportato in ospedale e si spera per lui e la sua famiglia che possa rimettersi in sesto il prima possibile.