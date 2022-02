Michelle Hunziker a pezzi per Tomaso Trussardi/ “Per fortuna ho il nuovo show”

Michelle Hunziker si ritrova a fare i conti con una rottura amorosa, ed è la seconda volta che accade per lei nella vita, stavolta con il secondo marito, Tomaso Trussardi. Come spiega la stessa conduttrice tv svizzera, in un nuovo intervento pubblico, Michelle e Tomaso hanno voltato pagina, giungendo alla decisione di separare le loro strade, nonostante il matrimonio e le due figlie. Una svolta che ha segnato in negativo la vita di Michelle e che la svizzera, tuttavia, sta affrontando con la voglia di riprendere in mano la sua vita, dal momento che essa le ha offerto un nuovo lavoro in cantiere: a breve, infatti, è previsto il debutto di Michelle Impossible, il nuovo one woman show condotto dalla svizzera.

Michelle Hunziker in crisi per Tomaso Trussardi

È una Michelle Hunziker “a pezzi”, quella che si racconta al Corriere, in un’intervista intimista sulle novità delle sua vita, nel privato e nel lavoro. La conduttrice svizzera si trova a far fronte alla rottura con il secondo marito, Tomaso Trussardi, dal quale ha avuto due figlie, Sole e Celeste: “I manuali di psicologia insegnano che due sono le cose che stressano emotivamente di più l’essere umano: la morte e la separazione. Tutte le separazioni sono dolorose, fanno malissimo, sono difficili da superare perché ti senti fallita”. Nonostante il fallimento del matrimonio, però, la Hunziker decide di non rinunciare alla carriera nonché la sua roccaforte, ovvero la tv.

Michelle Hunziker debutta a Michelle Impossible

Infatti, come da lei stessa spiegato nell’intervento a mezzo stampa, Michelle Hunziker a breve debutterà al timone di Michelle Impossible, un programma tv tutto suo e che la vedrà vestire i panni di primadonna per due serate su Canale 5, in partenza il 16 febbraio 2022 e con vari ospiti speciali: “Mi ritengo fortunata, perché in un momento difficile come questo ho qualcosa su cui concentrarmi e che mi distrae, poi certo quando chiudo la porta di casa la sera il dolore rimane”. Al suo one woman show, tra i personaggi vip al suo fianco – nella prima puntata- presenzieranno Maria De Filippi, Gerry Scotti, Ilary Blasi, Serena Autieri, Noemi, il Mago Forest e la Gialappa’s Band. E per la prima volta, dopo 20 anni, Michelle duetterà in tv con l’ex marito storico, Eros Ramazzotti. In questo racconto personale e professionale che si registrerà in occasione della celebrazione dei 25 anni di carriera artistica per Michelle, avrà spazio anche la figlia Aurora Ramazzotti. Presenze fisse a titolo di quote rosa dello show, anche le comiche Katia Follesa e Michela Giraud.

