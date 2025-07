Michelle Hunziker e Tronchetti Provera stanno insieme, arriva anche la conferma via social: "Stare insieme mi ricarica"

Michelle Hunziker e Nino Tronchetti Provera stanno insieme, adesso non ci sono più dubbi. Nelle scorse ore la showgirl svizzera e conduttrice di Mediaset ha postato alcuni scatti in compagnia di Eros Ramazzotti e dell’imprenditore. Nella foto postata con l’ex marito, si vede la Hunziker baciare con grande affetto il cantante, mentre per Provera c’è un tenero abbraccio che sa di conferma della relazione. A corredo della serie di fotografie pubblicate, Michelle Hunziker si è poi lasciata andare a una speciale dedica, dove ha confermato la storia d’amore con Tronchetti Provera:

“Stare insieme alle persone che ami, vederle stare bene e divertirsi… mi ricarica più di ogni altra cosa al mondo. C’è un momento per lavorare e portare a casa tutti gli obiettivi preposti e poi un momento per far stare bene la tua famiglia e gli amici. In fondo cosa c’è di più bello della condivisione e dell’armonia? Crearla e riuscirci è meraviglioso. Rimanere sempre innamorati” si legge a riguardo.

Michelle Hunziker allontana le voci sul gossip

Di recente il nome della conduttrice era finito ancora una volta nel mirino, la presentatrice Mediaset, che nelle scorse ore è tornata alla ribalta per delle curiose dichiarazioni, infatti era stata accostata a un possibile ritorno di fiamma con Eros Ramazzotti, con il quale il rapporto ormai da diversi anni è tornato speciale. Ipotesi di ritorno di fiamma anche con Trussardi, ma anche in questo caso non sono arrivate conferme.

Riguardo all’amore tra Michelle Hunziker e Tronchetti Provera, invece, arrivano delle conferme importanti da Instagram. E chissà che presto la conduttrice non decida di parlare pubblicamente di questo nuovo amore che sta vivendo con tutto il cuore insieme all’imprenditore.

