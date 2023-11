Michelle Hunziker ‘affondata’ da un virus intestinale/ Aurora: “L’ho attaccato io, mi ha abbracciata e…”

Michelle Hunziker ha contratto un virus intestinale: il racconto di Aurora

Michelle Hunziker ha contratto un virus intestinale, insieme alle figlie. Ma chi è il responsabile? Sulle storie Instagram, Aurora Ramazzotti ha raccontato di aver trasmesso il virus alla mamma che era venuta a casa sua per badare al nipotino Cesare.

Aurora Ramazzotti e Goffredo Cerza colpiti da un virus/ "Chiusi in casa", cosa è accaduto e come stanno

“Cesare ha avuto la bronchite. Io e Goffo abbiamo beccato contemporaneamente un virus intestinale (ancora non debellato del tutto) i cui sintomi peggiori durano 24 ore. Lunedì alle 8:00 mia mamma è venuta a prendere il bebè, è entrata nel lazzaretto e mi ha abbracciata… pessima idea. Stanotte lei e le mie sorelle sono state colpite e affondate” ha raccontato Aurora. La figlia di Eros ha poi raccontato che la conduttrice svizzera abbia intrattenuto le figlie giocando a carte nel bagno, nonostante stesse male: “Una scena tragicomica” aggiunge la Ramazzotti.

Michelle Hunziker/ "Violenza di genere? Indipendenza economica significa libertà"

Michelle Hunziker parla della violenza di genere: le sue dichiarazioni

Michelle, ai microfoni del Tg2 Post, ha parlato a lungo del tema del femminicidio in riferimento soprattutto all’omicidio di Giulia Cecchettin. Qualche giorno fa la conduttrice, presidente di Fondazione Doppia Difesa Onlus, ha siglato un protocollo d’intesa con il presidente del Consiglio nazionale dell’ordine dei consulenti del lavoro, Rosario De Luca, per il contrasto alla violenza di genere.

“L’indipendenza economica è molto importante sia per le donne che per gli uomini. È un tassello fondamentale. Poi se qualcuno desidera fare la scelta di essere mamma e di occuparsi della casa, è una scelta nobile, ma bisogna stare a comprendere che il compagno con il quale tu stai non è un compagno che inizia a denigrarti e farti violenza psicologica” ha affermato Hunziker prima di aggiungere: “Bisogna accorgersi in tempo per non essere in ritardo ed essere rimesse nel mondo del lavoro”.

Alessandro Carollo, nuovo compagno Michelle Hunziker/ Lui: "hai travolto e stravolto tutto"

© RIPRODUZIONE RISERVATA